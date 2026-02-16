Rosenmontagszug in Köln: Diese Stars sind auf dem FC-Wagen dabei

Shootingstar Said El Mala und Stürmer Ragnar Ache werden am Rosenmontag auf dem Karnevalswagen des 1. FC Köln mitfahren.

Von Jana Glose

Köln - Shootingstar Said El Mala (19) wird am Rosenmontag auf dem Karnevalswagen des 1. FC Köln mitfahren.

Youngster Said El Mala (19, r.) und Ragnar Ache (27) dürfen sich auf eine besondere Premiere am Rosenmontag freuen.
Youngster Said El Mala (19, r.) und Ragnar Ache (27) dürfen sich auf eine besondere Premiere am Rosenmontag freuen.  © Marius Becker/dpa

Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wird der 19-Jährige zusammen mit Stürmer Ragnar Ache (27) und Trainer Lukas Kwasniok (44) von der Männer-Profimannschaft dabei sein.

Vom Frauen-Team werden überdies Ex-Nationalspielerin Marina Hegering (35) und Vanessa Leimenstoll (24) teilnehmen. Mit von der Partie ist außerdem auch FC-Präsident Jörn Stobbe (60).

Ein Großteil der Profis werde den Rosenmontagszug zudem von der Tribüne am Heumarkt aus verfolgen, hieß es.

1. FC Köln warnt Fans vor Fahrt mit der Deutschen Bahn: "Raten dringend ab"
1. FC Köln 1. FC Köln warnt Fans vor Fahrt mit der Deutschen Bahn: "Raten dringend ab"

Der Verein ist bei einem der größten Karnevalsumzüge in Deutschland traditionell mit einem eigenen Wagen vertreten.

Im vergangenen Jahr grüßten unter anderem Dominique Heintz (32, l.) und Luca Waldschmidt (29) beim Rosenmontagszug vom FC-Wagen. (Archivbild)
Im vergangenen Jahr grüßten unter anderem Dominique Heintz (32, l.) und Luca Waldschmidt (29) beim Rosenmontagszug vom FC-Wagen. (Archivbild)  © Oliver Berg/dpa

In Feierlaune dürften die Spielerinnen und Spieler aber nur eingeschränkt sein: Während die Männer am Samstagabend mit 1:3 beim VfB Stuttgart unterlagen, verloren die Frauen bereits am Freitagabend 1:2 gegen Bayer Leverkusen.

Titelfoto: Oliver Berg/dpa

Mehr zum Thema 1. FC Köln: