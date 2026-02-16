Rosenmontagszug in Köln: Diese Stars sind auf dem FC-Wagen dabei

Köln - Shootingstar Said El Mala (19) wird am Rosenmontag auf dem Karnevalswagen des 1. FC Köln mitfahren.

Youngster Said El Mala (19, r.) und Ragnar Ache (27) dürfen sich auf eine besondere Premiere am Rosenmontag freuen. © Marius Becker/dpa

Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wird der 19-Jährige zusammen mit Stürmer Ragnar Ache (27) und Trainer Lukas Kwasniok (44) von der Männer-Profimannschaft dabei sein.

Vom Frauen-Team werden überdies Ex-Nationalspielerin Marina Hegering (35) und Vanessa Leimenstoll (24) teilnehmen. Mit von der Partie ist außerdem auch FC-Präsident Jörn Stobbe (60).

Ein Großteil der Profis werde den Rosenmontagszug zudem von der Tribüne am Heumarkt aus verfolgen, hieß es.

Der Verein ist bei einem der größten Karnevalsumzüge in Deutschland traditionell mit einem eigenen Wagen vertreten.