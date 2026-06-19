Brisanter Wechsel: Abwehr-Hüne wechselt vom 1. FC Köln zum Rheinrivalen

Düsseldorf - Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf hat Verteidiger Dominique Heintz verpflichtet. Der 32-Jährige kommt vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln , wo sein im Sommer auslaufender Vertrag nicht verlängert wurde.

Dominique Heintz (32) wechselt vom 1. FC Köln zum Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf. © Marius Becker/dpa

Er erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2028, wie der Drittligist bekannt gab.

Der ehemalige U21-Nationalspieler, der aus dem Nachwuchs des 1. FC Kaiserslautern kam, wechselte über Köln zu Freiburg und Union Berlin.

Dann kehrte er in die Domstadt zurück und kam zwischen 2015 und 2018 sowie 2023 und 2026 für den FC auf insgesamt 161 Einsätze.

Der gebürtige Pfälzer komme nach Düsseldorf, "um auf und neben dem Platz Verantwortung zu übernehmen. Mit meiner Erfahrung möchte ich der Mannschaft Stabilität geben und meinen Teil dazu beitragen, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen", sagte Heintz.