Brisanter Wechsel: Abwehr-Hüne wechselt vom 1. FC Köln zum Rheinrivalen

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Fortuna Düsseldorf sichert sich die Dienste von Dominique Heintz. Der 32-Jährige stand insgesamt 161 Mal für Köln auf dem Platz.

Von Jana Glose

Düsseldorf - Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf hat Verteidiger Dominique Heintz verpflichtet. Der 32-Jährige kommt vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln, wo sein im Sommer auslaufender Vertrag nicht verlängert wurde. 

Dominique Heintz (32) wechselt vom 1. FC Köln zum Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf.
Dominique Heintz (32) wechselt vom 1. FC Köln zum Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf.  © Marius Becker/dpa

Er erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2028, wie der Drittligist bekannt gab.

Der ehemalige U21-Nationalspieler, der aus dem Nachwuchs des 1. FC Kaiserslautern kam, wechselte über Köln zu Freiburg und Union Berlin.

Dann kehrte er in die Domstadt zurück und kam zwischen 2015 und 2018 sowie 2023 und 2026 für den FC auf insgesamt 161 Einsätze. 

Er kam einst zum Schnäppchenpreis: 1. FC Köln macht Huseinbasic-Abgang perfekt
1. FC Köln Er kam einst zum Schnäppchenpreis: 1. FC Köln macht Huseinbasic-Abgang perfekt

Der gebürtige Pfälzer komme nach Düsseldorf, "um auf und neben dem Platz Verantwortung zu übernehmen. Mit meiner Erfahrung möchte ich der Mannschaft Stabilität geben und meinen Teil dazu beitragen, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen", sagte Heintz. 

Fortunas Sportvorstand Samir Arabi (47) freut sich auf den erfahrenen Abwehrmann. "Dominique bringt nicht nur eine enorme Zweikampf- und Kopfballstärke mit, sondern hat darüber hinaus Qualitäten im Spielaufbau und starke Führungsqualitäten."

Titelfoto: Marius Becker/dpa

Mehr zum Thema 1. FC Köln: