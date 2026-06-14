Wilde Gerüchte um Said El Mala: Wechselt er zu einem Bundesliga-Konkurrenten?

Köln/Sinsheim - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat mit einem Wortspiel in einem Post auf der Plattform X auf die Gerüchte um einen möglichen Transfer des Kölners Said El Mala (19) nach Sinsheim reagiert.

Said El Mala (19) vom 1. FC Köln liebäugelt mit einem Wechsel im Sommer. © Soeren Stache/dpa

"Said langer Zeit nicht mehr so eine Transfer-Ente gelesen", hieß es auf dem offiziellen Account der Hoffenheimer als Reaktion auf den Post eines X-Nutzers.

Der "Kölner Express" hatte zuvor über einen möglichen Wechsel des umworbenen Offensivspielers vom 1. FC Köln zum Bundesliga-Konkurrenten aus Hoffenheim berichtet.

Über einen möglichen Abgang von El Mala aus der Domstadt wird seit Wochen spekuliert. Medienberichten zufolge sei ein Transfer des 19-Jährigen zum Premier-League-Klub FC Brentford für rund 45 Millionen Euro Anfang Juni geplatzt.

El Mala erzielte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison als Top-Torschütze 13 Treffer für den 1. FC Köln.