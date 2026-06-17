1. FC Köln: Nächster englischer Topklub will El Mala - auch der BVB im Rennen?

Köln - Said El Mala vom 1. FC Köln ist auf der Insel weiterhin begehrt. Nachdem der 19-Jährige dem FC Brentford eine Abfuhr erteilt hat, soll jetzt der nächste englische Topklub den Youngster auf dem Zettel haben. Und auch Borussia Dortmund soll eine Verpflichtung prüfen.

Aktuell ist es fraglicher denn je, ob Said El Mala (19) auch in der kommenden Saison im Trikot des 1. FC Köln jubelt. © Marius Becker/dpa

Denn wie "Sportbild" in ihrer Mittwochsausgabe schreibt, deutet aktuell einiges darauf hin, dass Tottenham Hotspur schon in Kürze einen Angriff auf das Supertalent wagen wird.

Demnach sei Chefcoach Roberto De Zerbi (47) nach den Scouting-Erkenntnissen angetan vom Shootingstar der vergangenen Bundesliga-Saison und wünsche sich El Mala als Teil der neuen Offensive der Nordlondoner.

Bisher lag das Hauptaugenmerk der Spurs nach dem Last-Minute-Klassenerhalt auf der Defensive. Mit Linksverteidiger Andy Robertson (32) vom FC Liverpool und Innenverteidiger Marcos Senesi (29) vom AFC Bournemouth konnte man schon zwei Transfers perfekt machen.

Allerdings scheinen die Nordlondoner Konkurrenz aus der Bundesliga zu erhalten.

Nach den wilden Spekulationen um ein Interesse der TSG 1899 Hoffenheim soll jetzt auch der Deutsche Vizemeister Borussia Dortmund ein Auge auf den 19-Jährigen geworfen haben.