Bundesliga-Abstiegskampf: 1. FC Köln bricht ins Trainingslager auf - diese Spieler sind dabei

Köln/Algorfa (Spanien) - Der 1. FC Köln will seine letzte Chance im Abstiegskampf wahren und ist daher am heutigen Montag zu einem Kurz-Trainingslager ins spanische Algorfa aufgebrochen.

Sollen sich in Algorfa den letzten Schliff für den Bundesliga-Endspurt holen (v.l.n.r.): Luca Waldschmidt (27), Benno Schmitz (29), Timo Hübers (27) und Davie Selke (29). © Friso Gentsch/dpa

Am Wochenende ist der 1. FC Köln nach der 1:5-Klatsche gegen RB Leipzig auf den 17. Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga abgerutscht - und belegt damit einen direkten Abstiegsplatz.

Dennoch treten die Kölner um Cheftrainer Timo Schultz (42) ihre Reise nach Spanien mit guter Laune an - allerdings ohne Kapitän Florian Kainz (31) und Stammtorwart Marvin Schwäbe (28).

Dabei verpassen sowohl Kainz als auch Schwäbe das Trainingslager aus gutem Grund: Der FC-Kapitän durfte sich am Samstag über die Geburt seines zweiten Sohnes Jaro freuen, während es bei Marvin Schwäbe und seiner Frau ebenfalls jeden Moment so weit sein kann. "Wir haben beiden Spielern gesagt, dass die Familie noch mal einen Tick wichtiger ist als ein Trainingslager", meint Sportchef Christian Keller (47). Zumindest Kainz könnte aber am Dienstag nachreisen.

Daneben sind Denis Huseinbasic (22), Eric Martel (21), Leart Pacarada (29) und Jan Thielmann derweil bei ihren jeweiligen Nationalmannschaften angekommen. Mark Uth (32) und Justin Diehl (19) verpassen das Trainingslager hingegen verletzt.