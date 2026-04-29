Bundesliga-Premiere am Samstag: 1. FC Köln präsentiert neues Sondertrikot

Köln - Der 1. FC Köln hat ein neues Sondertrikot präsentiert. Getragen wird es von der Frauenmannschaft bei deren Highlightspiel gegen Werder Bremen im RheinEnergie-Stadion am Samstag.

Am Samstag werden die FC-Frauen in einem besonderen Trikot im RheinEnergie-Stadion auflaufen. © Facebook/1. FC Köln (Screenshot)

Das limitierte Shirt stehe für das, was Köln ausmacht, betont der FC bei der Vorstellung: "Es verbindet Straße und Stadion - und zeigt die Nähe zwischen Mannschaft, Fans und Stadt."

Das Trikot setzt dafür im Design auf einen kraftvollen Rot-Sand-Farbverlauf mit klaren Kontrasten. Im Nacken ist zudem der Schriftzug "Kölsche Mädche" als Innenprint zu sehen.

"Die besondere Verbindung zwischen unserem Team und den Menschen in den Veedeln erzeugt eine Energie, die wir gemeinsam ins Stadion tragen. Wir zeigen mit dem Sondertrikot selbstbewusst, wo wir herkommen – und was uns bewegt. Köln ist nicht nur unser Zuhause, sondern Teil unserer Identität auf dem Platz", meint zudem FC-Geschäftsführer Philipp Liesenfeld.