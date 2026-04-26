Derby-Frust nach El-Mala-Lapsus: FC-Trainer Wagner spricht Klartext

Köln - Nach dem Abpfiff verbarg Kölns Said El Mala sein Gesicht enttäuscht im Trikot - der Frust des 19-Jährigen war deutlich sichtbar.

Traf im Derby gegen Bayer 04 Leverkusen das leere Tor nicht: Kölns Shootingstar Said El Mala (19). © Harry Langer/dpa

Bei der unglücklichen 1:2-Niederlage im Derby gegen Bayer 04 Leverkusen war der Shootingstar zweifelsohne der Pechvogel des Spiels.

Mit neun Versuchen gab er genauso viele Torschüsse ab wie die komplette Leverkusener Mannschaft. Doch er traf mehrfach nur Aluminium, scheiterte am Keeper – und sogar am leeren Tor.

"Mit Said muss heute keiner sprechen, das weiß er selbst", sagte Kölns Trainer René Wagner über die Riesenchance in der 35. Minute, als El Mala Bayer-Keeper Janis Blaswich bereits umspielt hatte und aus spitzem Winkel auf das leere Tor zulaufend nur den Pfosten traf.

"Daran muss er weiter arbeiten. Das ist für alle hier im Stadion ärgerlich, für uns genauso wie für ihn. Aber der Junge macht das nicht mit Absicht", betonte der 53-Jährige.