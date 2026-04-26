Derby-Frust nach El-Mala-Lapsus: FC-Trainer Wagner spricht Klartext

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Nach dem Abpfiff verbarg Kölns Said El Mala sein Gesicht enttäuscht im Trikot – der Frust des 19-Jährigen war deutlich sichtbar.

Von Jana Glose

Köln - Nach dem Abpfiff verbarg Kölns Said El Mala sein Gesicht enttäuscht im Trikot - der Frust des 19-Jährigen war deutlich sichtbar.

Traf im Derby gegen Bayer 04 Leverkusen das leere Tor nicht: Kölns Shootingstar Said El Mala (19).
Traf im Derby gegen Bayer 04 Leverkusen das leere Tor nicht: Kölns Shootingstar Said El Mala (19).  © Harry Langer/dpa

Bei der unglücklichen 1:2-Niederlage im Derby gegen Bayer 04 Leverkusen war der Shootingstar zweifelsohne der Pechvogel des Spiels.

Mit neun Versuchen gab er genauso viele Torschüsse ab wie die komplette Leverkusener Mannschaft. Doch er traf mehrfach nur Aluminium, scheiterte am Keeper – und sogar am leeren Tor.

"Mit Said muss heute keiner sprechen, das weiß er selbst", sagte Kölns Trainer René Wagner über die Riesenchance in der 35. Minute, als El Mala Bayer-Keeper Janis Blaswich bereits umspielt hatte und aus spitzem Winkel auf das leere Tor zulaufend nur den Pfosten traf.

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"Daran muss er weiter arbeiten. Das ist für alle hier im Stadion ärgerlich, für uns genauso wie für ihn. Aber der Junge macht das nicht mit Absicht", betonte der 53-Jährige.

Mit Mut in den Endspurt

FC-Trainer René Wagner (53) muss mit seinem Team weiter um den Verbleib im Fußball-Oberhaus zittern.
FC-Trainer René Wagner (53) muss mit seinem Team weiter um den Verbleib im Fußball-Oberhaus zittern.  © Federico Gambarini/dpa

Immerhin sorgten die Ergebnisse der Konkurrenz für etwas Trost im Kampf um den sicheren Klassenerhalt, denn keiner der direkten Rivalen im Tabellenkeller konnte drei Punkte holen.

"Das lässt die Niederlage vielleicht ein bisschen besser verdauen. Am Ende ist der Abstand nicht größer geworden. Die Spiele sind weniger geworden, das ist logisch eine bessere Situation für uns", sagte Wagner.

Drei Spieltage vor Schluss steht der 1. FC Köln mit 31 Punkten auf Platz 13, fünf Punkte hinter dem Relegationsplatz und sechs vor dem ersten Abstiegsrang.

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Nun warten noch Tabellennachbar Union Berlin, Schlusslicht Heidenheim und Meister FC Bayern.

"Wir müssen viel Mut mitnehmen. Gegen Leverkusen so zu spielen, ist nicht einfach. Ich bin unfassbar stolz, aber natürlich auch enttäuscht, dass wir uns nicht belohnt haben", bilanzierte Wagner.

Titelfoto: Bildmontage: Federico Gambarini/dpa, Harry Langer/dpa

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