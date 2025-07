Bundesliga-Trainer nutzt Medienrunde für Wohnungssuche: "Bezahlbar bitte!"

Köln - Er stand bei noch keinem einzigen Spiel als Trainer für den 1. FC Köln an der Seitenlinie - und trotzdem ist Lukas Kwasniok (44) der Verzweiflung schon jetzt nahe. Das hat allerdings keine sportlichen Gründe.

Lukas Kwasniok (44) konnte trotz Unterstützung des 1. FC Köln bislang keine passende Bleibe für sich und seine Familie finden. © Marius Becker/dpa

Denn der 44-Jährige kämpft aktuell mit einem Problem, dass viele Menschen in deutschen Großstädten kennen werden: Er findet partout keine passende Bleibe für sich und seine Liebsten.

Das hat der Ex-Paderborn-Coach in einer Medienrunde nach dem Trainingsauftakt verraten - und die Chance kurzerhand gleich genutzt, um einen kuriosen Aufruf zu starten.

"Um ehrlich zu sein, haben wir noch keine Wohnung. Falls also irgendjemand irgendwo eine Dreizimmer-Wohnung hat, so 100 bis 120 Quadratmeter groß, bezahlbar bitte und rund um das Geißbockheim: Ich hätte gerne eine!", so der 44-Jährige.

Bis er die passende Bleibe gefunden hat, lebt Kwasniok noch im Hotel. Das möge er zwar nicht allzu gerne, sei aber auch nicht sonderlich schlimm. Schließlich verbringt der Trainer aktuell sowieso fast den ganzen Tag auf dem Fußballplatz.