Neuer Torwart: 1. FC Köln sichert sich Dienste eines Weltmeisters

Alles in Kürze

Torhüter Ron-Robert Zieler kehrt zum 1. FC Köln zurück. © Soeren Stache/dpa

Der Fußball-Weltmeister von 2014 erhält beim FC einen Zweijahresvertrag, wie die Kölner mitteilten. Zu den Ablösemodalitäten machten beide Klubs keine Angaben.

Laut Medienberichten zahlt Köln für den 36-Jährigen rund 200.000 Euro, da sich der Vertrag von Zieler in Hannover erst im Frühjahr automatisch bis 2026 verlängert hatte.

"Ron war ein absoluter Wunschspieler in unserer Kaderplanung und wird als wichtiges Puzzlestück einen wertvollen Beitrag für eine erfolgreiche Saison leisten", sagte Kölns Sportdirektor Thomas Kessler (39) laut Mitteilung.

Zieler wird aller Voraussicht nach die Rolle als Nummer zwei hinter Stammkeeper Marvin Schwäbe (30) einnehmen.

Für den gebürtigen Kölner ist es die zweite Rückkehr in seine Geburtsstadt. Schon in seiner Jugend spielte er sechs Jahre lang am Geißbockheim, bevor er 2005 zur Nachwuchsakademie von Manchester United wechselte.