CAS-Urteil, Baumgart-Aus: Dieser FC-Stammtisch hatte es in sich!

Moderiert wurde der historische Stammtisch in den MMC Studios in Köln -Ossendorf vom erfahrenen sky-Reporter Jan Henkel (50). Und das war bitter nötig, schließlich ging es um Themen, die für reichlich Diskussionsstoff sorgen.

Jaka Cuber Potocnik (18) kam im Januar 2022 nach Köln. Der FC hat den U-Nationalspieler dem CAS zufolge unrechtmäßig unter Vertrag genommen. © Federico Gambarini/dpa

Fraglich, ob das so stimmen kann. Immerhin hatte der U-Nationalspieler Sloweniens seinen Vertrag in Ljubljana erst am 30. Januar gekündigt, ehe er nur einen Tag später seinen neuen Kontrakt am Geißbockheim unterschrieb. Eine reichlich kurze Zeit also, um ein solch komplexes Vertragswerk zu verfassen.

Schließlich räumte Türoff ein: "Jörg Jakobs kannte den Spieler vorher schon. Wir konnten seiner Einschätzung vertrauen, dass es sich um einen guten Spieler handelt." Nur so sei es möglich gewesen, den Youngster in nur wenigen Stunden zu verpflichten.

Weil sich die Fans damit jedoch nicht zufriedengeben wollten, musste Moderator Henkel den Themenblock beenden. Präsident Werner Wolf (67) versprach jedoch, die Mitglieder innerhalb der nächsten Monate genauer zu informieren.

Neben der Transfersperre stand auch die Trennung von Ex-Trainer Steffen Baumgart (52) auf der Agenda. FC-Sportchef Christian Keller (47) dankte dem 52-Jährigen und seinen entlassenen Assistenten Uwe Gospodarek (50) und Rene Wagner (35) zunächst für die geleistete Arbeit.