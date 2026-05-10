Couch-Klassenerhalt zu hart gefeiert? Köln-Star fliegt aus Kader

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Aus disziplinarischen Gründen fehlt Jahmai Simpson-Pusey im Kader des 1. FC Köln gegen Heidenheim.

Von Carsten Lappe

Köln - Der 1. FC Köln hat seinen Abwehrspieler Jahmai Simpson-Pusey kurz vor dem Fußball-Bundesligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim aus dem Kader gestrichen. 

Der 1. FC Köln hat Abwehrspieler Jahmai Simpson-Pusey für das Spiel gegen den 1. FC Heidenheim aus dem Kader gestrichen.
Der 1. FC Köln hat Abwehrspieler Jahmai Simpson-Pusey für das Spiel gegen den 1. FC Heidenheim aus dem Kader gestrichen.  © Soeren Stache/dpa

Die 20 Jahre alte Leihgabe von Manchester City war nach Angaben der Kölner am Morgen zu spät zum Anschwitzen erschienen.

Für den englischen Innenverteidiger rückt Joel Schmied in die Startelf. Simpson-Pusey war im Januar für die Rückrunde nach Köln gewechselt und hatte sich sogleich als Stammkraft etabliert.


Für die Kölner steht der Klassenverbleib bereits seit Samstag fest. Der Tabellenletzte aus Heidenheim hofft noch, den Relegationsrang zu erreichen.

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Titelfoto: Soeren Stache/dpa

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