Aktiv oder passiv? Abseitsfrage hat Nachspiel! Darum zählte Kölns 1:0 bei Union Berlin

Berlin/Köln - Glücklich war Marie-Louise Eta (34) mit dieser Entscheidung von Schiedsrichter David Schlager nicht. Aber sie musste sie natürlich akzeptieren. Abseits? Auf jeden Fall. Aber aktiv oder passiv?

Der Kölner Führungstreffer durch Marius Bülter (33, 3. v. r.) sorgte am Samstag für heftige Diskussionen. © Soeren Stache/dpa

Diese Frage musste nach dem 2:2 von Union Berlin gegen den 1. FC Köln genau geklärt werden und die Videoaufnahmen könnten Eingang in Seminare der Referee-Schulung bekommen.

Kölns Said El Mala (19) versuchte auf der linken Außenbahn einen Steilpass von Kristoffer Lund (23) zu erreichen, bewegte sich deutlich zum Ball, brach seinen Lauf aber ab.

Schlagers Assistent Stefan Lupp hob die Fahne. Doch der Pfiff von Schlager blieb aus. Kölns Jakub Kaminski (23) spielte weiter, am Ende des Spielzugs traf Marius Bülter (33) sehenswert zum 1:0.

Wütende Proteste der Berliner waren die Folge. Sie hatten das Spielen eingestellt in sicherer Erwartung eines Abseitspfiffs.

"Der Seitenassistent hebt die Fahne und dementsprechend reagieren natürlich Spieler auch darauf", erklärte Trainerin Eta. Sie räumte aber auch ein: "Klar, musst du trotzdem auch weiterspielen, wenn der Pfiff des Schiedsrichters nicht kommt."