Das Wunder von Müngersdorf: "Der 1. FC Köln hat mir das Leben gerettet!"

Köln - Den 2. November 2025 wird Marc Stentenbach wohl nicht so schnell vergessen - immerhin feierte der 52-Jährige dort seinen zweiten Geburtstag. Dafür dankt er auch dem 1. FC Köln .

Knapp ein halbes Jahr nach dem Vorfall haben sich Johanna Stümpel (v. l. n. r.) und Malte Pütz vom Deutschen Roten Kreuz (DRK), Arzt Stefan Mauß, Marc Stentenbach, Andreas Kafitz, Veranstaltungsleiter vom 1. FC Köln, Stefan Grauer vom Wachdienst Luchs und Philipp Türoff, Geschäftsführer vom 1. FC Köln, im RheinEnergie-Stadion wiedergetroffen. © 1. FC Köln/dpa

Es lief die 50. Spielminute im Heimspiel der Rheinländer gegen Mit-Aufsteiger Hamburger SV, als der Fußball plötzlich zur Nebensache wurde: Stentenbach erlitt einen plötzlichen Herzstillstand im Businessbereich im Osten des RheinEnergie-Stadions. Insgesamt musste er neunmal defibrilliert werden. Er überlebt.

Rund ein halbes Jahr später hat der dreifache Familienvater einige seiner Retter am Ort des Geschehens wiedergetroffen. "Es ist ein Wunder, dass wir heute hier stehen", sagt Dr. Stefan Mauß (53) gegenüber "fc.de".

Der Mediziner war an dem Spieltag im Stadion als einer von zwei Ärzten im Einsatz und der erste, der den 52-Jährigen behandelte. Im weiteren Verlauf kamen weitere Kolleginnen und Kollegen hinzu, am Ende kämpften drei Notärzte um das Leben des Fans.

Der 52-Jährige selbst habe an den 2. November keine wirklichen Erinnerungen mehr, berichtet Stentenbach. Zudem betont er, dass er zum Zeitpunkt des Vorfalls eigentlich fit war. Wenige Monate vorher sei er sogar noch auf dem Kilimandscharo unterwegs gewesen, habe aber noch vor dem Gipfel umgedreht. Zum Glück, weiß er heute: "Auf dem Kilimandscharo hätte mir sicherlich niemand so schnell helfen können."

Beim Derby gegen Bayer 04 Leverkusen vor rund zwei Wochen war er das erste Mal seit dem Herzstillstand wieder im Stadion - und habe das Spiel mit Freude verfolgen können, erzählt er. Dem Aufsteiger ist er daher dankbar: "Der FC hat mir das Leben gerettet. Ich lebe, und das Leben ist schön."