Davie Selke sei Dank: FC Köln erkämpft sich einen Zähler in Augsburg

Augsburg - Der 1. FC Köln hat es verpasst, im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga am FSV Mainz 05 vorbeizuziehen und den Relegationsplatz einzunehmen. Beim FC Augsburg reichte es lediglich zu einem 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Davie Selke bejubelt mit seinen Mitspielern seinen Ausgleichstreffer zum 1:1-Unentschieden. © Harry Langer/dpa

In einer eher dürftigen Erstliga-Partie sorgte Torjäger Davie Selke für den Punktgewinn der Geißböcke. Nachdem Florian Mainz einen tiefen Pass in den Lauf von Sargis Adamyan gespielt hatte, lief dieser der gesamten Augsburger Abwehr davon und musste den Ball nur noch in die Mitte quer legen, wo Selke den Ausgleichstreffer erzielen konnte (33.).

Zuvor hatte Arne Meier die Gastgeber in Führung gebracht. Nach Vorlage von Ruben Vargas ließ der Mittelfeldspieler Kölns Keeper Marvin Schwäbe keine Abwehrmöglichkeit (18.).

Kurz nach dem Ausgleichstreffer war es dann Schwäbe, der einen erneuten Rückstand verhinderte. Der frühere deutsche U21-Nationaltorwart parierte einen Kopfball von Kristijan Jakic sensationell (35.).

Quasi mit dem Pausenpfiff musste Schwäbe erneut sein Können gegen Jakic aufzeigen. Der Schlussmann musste sich bei einem Fernschuss des Kroaten mächtig strecken (45.).

Im zweiten Durchgang plätscherte die Begegnung zunächst vor sich hin, doch binnen weniger Minuten hatten Adamyan (64.) und Jan Thielmann (65.) zwei aussichtsreiche Gelegenheiten für die Domstädter, die jedoch nichts einbrachten.

Die beste Möglichkeit hatten aber die Gastgeber, als Thielmann einen Versuch von Dion Drena Beljo gerade noch so von der Linie klären konnte (70.). Zudem verhinderte Schwäbe kurz vor dem Ende das 1:2 gegen Vargas (87.).