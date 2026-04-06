Der 1. FC Köln hält den Atem an! Fällt Said El Mala im Liga-Endspurt aus?

Frankfurt/Köln - Der 1. FC Köln bangt in der heißen Phase des Ligaendspurts um Millionen-Juwel Said El Mala (19)!

Said El Mala (2.v.r.) musste gegen Eintracht Frankfurt nach einem Abschluss kurz vor Schluss ausgewechselt werden. © IMAGO / HMB-Media

Der Senkrechtstarter der Geißböcke hatte beim Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt den Rasen nach einem eigenen Torschuss kurz vor Schluss humpelnd und mit schmerzverzerrtem Gesicht verlassen.

"Ich habe noch nichts gehört leider. Die Frage habe ich jetzt schon öfter bekommen. Ich kann zu Saïd einfach gerade noch nichts sagen", sagte Kölns Trainer René Wagner (37) nach seinem Chefcoach-Debüt.

Der 19-Jährige ist DIE Entdeckung der Geißböcke in den letzten Jahren und steuerte in dieser Saison bereits zehn Tore und vier Vorlagen bei.

Schon seit Wochen wird über einen Sommer-Wechsel nach England spekuliert. Insbesondere Brighton & Hove Albion soll ernsthaftes Interesse an einer Verpflichtung haben.

Bereits vor dem Duell in Frankfurt hatten die FC-Bosse klargemacht, dass der 19-Jährige nach der Saison für 50 Millionen Euro wechseln dürfte.