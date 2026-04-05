Joker-Trio rettet Wagner-Debüt: 1. FC Köln erkämpft Punkt nach 0:2-Rückstand

Frankfurt - Im ersten Bundesliga -Spiel nach der Entlassung von Trainer Lukas Kwasniok hat sich der 1. FC Köln ein 2:2-Unentschieden bei Eintracht Frankfurt erkämpft. Ein Joker-Trio rettet den Domstädtern den Punkt nach einem 0:2-Rückstand.

Alessio Castro-Montes (m.) erzielte den 2:2-Ausgleich für den 1.FC Köln nach Vorarbeit von Marius Bülter (r.). © Uwe Anspach/dpa

Gerade einmal 39 Sekunden waren Alessio Castro-Montes, Marius Bülter und Luca Waldschmidt auf dem Platz, als das Trio zuschlug. Waldschmidt verlängerte eine Flanke von Kristoffer Lund auf Bülter, der überlegt querlegte, wo Castro-Montes nur noch einschieben musste (83.).

Den Startschuss machte aber die Eintracht in Person von Jonathan Burkardt nach 66. Minuten. Fares Chaibi ließ Lund und Cenk Özkacar wie Kreisliga-Spieler aussehen, brachte den Ball in die Mitte, wo der Frankfurter Torjäger zur Stelle war.

Zwei Minuten und 49 Sekunden später war Burkardt wieder beteiligt. Der Angreifer flankte zum eingewechselten Ayoube Amaimouni-Echghouyab, der quer in den Strafraum dribbelte. Arnaud Kalimuendo nahm ihm den Ball ab und drosch das Leder in die Maschen (69.).

Allerdings währte der Jubel nicht lange, denn im Gegenzug setzte Ragnar Ache Jakub Kaminski in Szene, der sich stark durchsetzte. Sein Schuss wurde noch leicht abgefälscht, sodass Michael Zetterer im Kasten der Eintracht machtlos war (70.).

Kurz bevor Castro-Montes den Ausgleich erzielen konnte, hatte Said El Mala diesen schon auf dem Fuß, doch der U21-Nationalspieler scheiterte aus spitzem Winkel an Zetterer (81.).