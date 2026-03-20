Derby mit Knall-Potenzial: Köln-Trainer äußert sich zu "Endspiel"-Gerüchten

Köln - Von Angst will Lukas Kwasniok (44) vor dem so wichtigen Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach nichts wissen.

FC-Trainer Lukas Kwasniok (44) will von einem Endspiel für ihn nichts wissen. © Federico Gambarini/dpa

"Du kannst es als Angst wahrnehmen, als Herausforderung oder aber auch als Gelegenheit annehmen", sagte der stark unter Druck stehende Trainer des 1. FC Köln. "Wir sehen das komplett als Gelegenheit, als Chance, hier wieder einen Boost hereinzubekommen."

Im brisanten rheinischen Traditionsduell mit Krawall-Gefahr geht es um viel mehr als nur Prestige. Sowohl die Kölner als auch die Gladbacher von Trainer Eugen Polanski kämpfen gegen den Abstieg. Der seit sechs Spielen sieglose FC liegt nur einen Zähler vor dem Relegationsplatz.

Bei einem dreifachen Punktgewinn würden die Domstädter mit der Borussia gleich- und die Elf vom Niederrhein noch stärker in den Kampf um den Klassenerhalt hineinziehen. Dafür brauche man zwar auch fußballerische Elemente, erklärte Kwasniok, "aber im Derby geht es erst mal um Emotionen".

Für den 44-Jährigen könnte es bei einer Niederlage richtig ungemütlich werden. Kwasniok hat im chronisch aufgeregten Kölner Umfeld viele Kritiker.

Zuletzt hatte es Berichte darüber gegeben, dass er mit dem Aufsteiger aus den beiden Spielen gegen die direkten Konkurrenten Hamburger SV (1:1) und nun Gladbach mindestens ein Spiel gewinnen müsse, um seinen Job zu behalten.