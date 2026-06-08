Nicht El Mala! England-Klub will plötzlich diesen Köln-Star

Köln - Beim 1. FC Köln dreht sich derzeit alles um einen Abgang von Supertalent Said El Mala (19). Doch jetzt scheint es einen anderen Star auf die Insel zu ziehen.

Jakub Kamiński (24, l.) soll das Interesse von England-Klub Brighton & Hove Albion geweckt haben. © Soeren Stache/dpa

Denn wie das polnische Sport-Portal "Kanał Sportowy" jetzt vermeldet, soll Jakub Kamiński (24) beim England-Klub Brighton & Hove Albion auf dem Zettel stehen.

Der Tabellen-Achte der vergangenen Premier-League-Spielzeit buhlte zuletzt auch intensiv um den deutschen U-Nationalspieler El Mala, doch das Angebot von 35 Millionen Euro war den Verantwortlichen um Sport-Boss Thomas Kessler (40) zu wenig.

Jetzt also soll der polnische Nationalspieler ein ernsthafter Kandidat beim Verein des deutschen Trainers Fabian Hürzeler (33) sein.

Und Kaminski scheint ebenfalls nicht abgeneigt zu sein, die Domstadt nach nur einer Saison wieder zu verlassen. "Es hängt davon ab, welche Optionen sich ergeben, ob ich damit zufrieden bin und ob es für mich einen Fortschritt bedeutet", erklärt der 24-Jährige gegenüber "Kanał Sportowy".

Derzeit sei er jedoch Spieler des 1. FC Köln und habe noch vier Jahre einen Vertrag.