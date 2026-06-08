Nicht El Mala! England-Klub will plötzlich diesen Köln-Star
Köln - Beim 1. FC Köln dreht sich derzeit alles um einen Abgang von Supertalent Said El Mala (19). Doch jetzt scheint es einen anderen Star auf die Insel zu ziehen.
Denn wie das polnische Sport-Portal "Kanał Sportowy" jetzt vermeldet, soll Jakub Kamiński (24) beim England-Klub Brighton & Hove Albion auf dem Zettel stehen.
Der Tabellen-Achte der vergangenen Premier-League-Spielzeit buhlte zuletzt auch intensiv um den deutschen U-Nationalspieler El Mala, doch das Angebot von 35 Millionen Euro war den Verantwortlichen um Sport-Boss Thomas Kessler (40) zu wenig.
Jetzt also soll der polnische Nationalspieler ein ernsthafter Kandidat beim Verein des deutschen Trainers Fabian Hürzeler (33) sein.
Und Kaminski scheint ebenfalls nicht abgeneigt zu sein, die Domstadt nach nur einer Saison wieder zu verlassen. "Es hängt davon ab, welche Optionen sich ergeben, ob ich damit zufrieden bin und ob es für mich einen Fortschritt bedeutet", erklärt der 24-Jährige gegenüber "Kanał Sportowy".
Derzeit sei er jedoch Spieler des 1. FC Köln und habe noch vier Jahre einen Vertrag.
1. FC Köln: Jakub Kaminski hat eine Ausstiegsklausel im Sommer
Das Kuriose an der ganzen Geschichte: Die Geißböcke verpflichteten den Polen erst kürzlich für 5,5 Millionen Euro vom Absteiger VfL Wolfsburg, da man die Kaufoption zog.
Allerdings kann der Flügelstürmer, der sieben Tore und fünf Vorlagen lieferte, die Kölner in diesem Sommer aufgrund einer 20-Millionen-Ausstiegsklausel verlassen.
"Wenn sich die Gelegenheit bietet, einen Schritt nach vorne zu gehen, ist es natürlich so, dass jeder Fußballer diesen Schritt wagen möchte. Manchmal ergeben sich solche Gelegenheiten nur einmal im Leben", führt Kamiński weiter aus.
Zwar sei es immer sein Wunsch gewesen, in der Bundesliga zu spielen, doch nach 104 Partien und vier Saisons sei die Premier League nun sein nächster Traum.
"Sie ist die beste Liga der Welt. Ich würde mich dort gerne beweisen", stellt er klar.
Sollte Brighton also Ernst machen und die 20-Millionen-Klausel ziehen, dürfte es schwierig für die Domstädter werden, den Polen zu halten.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa