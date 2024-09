Derby-Wahnsinn: 24 Schüsse reichen nicht - Fortuna bestraft Köln in der Nachspielzeit!

Düsseldorf - Kein Sieger im 58. rheinischen Derby zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln . Nach packenden 90 Minuten hieß es am Ende 2:2 (1:1)-Unentschieden. Der Ausgleich fällt erst in der Nachspielzeit!

Weitere Treffer fielen in der ersten Halbzeit trotz guter Chancen auf beiden Seiten nicht mehr, sodass der erfahrene Schiedsrichter Christian Dingert die Teams mit einem 1:1-Remis zum Pausentee in die Kabinen schickte.

In der 21. Minute war der Schlussmann dann aber machtlos. Nach einem missglückten Abwehrversuch der Fortuna-Defensive segelte das Leder zu Eric Martel, der mit einem technisch-anspruchsvollen Flugkopfball ins leere Tor für die FC-Führung sorgte.

Jonas Niemiec (l.), hier im Zweikampf mit dem Kölner Julian Pauli, erzielte per Bananenflanke den vielumjubelten 2:2-Ausgleich für die Fortuna. © Roland Weihrauch/dpa

Auch im zweiten Durchgang ging es von Beginn an wieder munter hoch und runter. Die Fans hatten merklich Spaß an der Partie und verbreiteten streckenweise so laute Stimmung, dass die Spieler die Pfiffe des Unparteiischen gar nicht bemerkten.

In der 61. Minute wurde es dann so richtig ekstatisch - zumindest im Gästeblock. Nach einer Traum-Kombination der Geißböcke schlenzte Linton Maina die Kugel aus 13 Metern wunderschön an Kastenmeier vorbei ins lange Eck. 2:1 für Köln!

Anschließend hatten die Gäste das Geschehen auf dem Platz weitestgehend im Griff, verpassten es aber den Sack in der Folge endgültig zuzumachen.

Die Bestrafung folgte in der Nachspielzeit: Shinta Appelkamp legte den Ball rechts heraus zu Jona Niemiec, dessen ungeplante Bananenflanke von der Außenbahn sich hinter FC-Keeper Jonas Urbig hinweg in den linken Knick senkte. Bitter!