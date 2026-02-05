Doppelter Schock für den 1. FC Köln: Star-Duo fällt bis auf Weiteres aus

Die Verletzungswelle beim 1. FC Köln nimmt einfach kein Ende. Nun hat es Linton Maina (Rippenbruch) und Alessio Castro-Montes (Muskelverletzung) erwischt.

Von Jonas Reihl

Köln - Die Verletzungswelle beim 1. FC Köln nimmt einfach kein Ende. Nun hat es ausgerechnet zwei Profis erwischt, die sich in den letzten Wochen in den Vordergrund spielen konnten.

Flügelflitzer Linton Maina (26) traf seit Jahresbeginn bereits zweimal für den 1. FC Köln und stand in allen Partien in der Startelf.  © David Inderlied/dpa

Wie der Aufsteiger am Donnerstag mitteilte, werden Flügelflitzer Linton Maina (26) und Schienenspieler Alessio Castro-Montes (28) Trainer Lukas Kwasniok (44) bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen.

Während sich Sommer-Neuzugang Castro-Montes eine Muskelverletzung zugezogen hat, hat es Maina noch schlimmer erwischt: Der gebürtige Berliner hat einen Rippenbruch erlitten.

Der Ausfall der beiden Stars trifft die Geißböcke knüppeldick! Die beiden Profis hatten sich nach einer schwierigen Hinrunde zuletzt zu absoluten Leistungsträgern entwickelt - und einige Scorer geliefert: Maina traf sowohl gegen den FC Bayern München als auch gegen den VfL Wolfsburg, Castro-Montes sorgte insbesondere mit seinen scharfen und präzisen Flanken für Aufsehen.

Wie lange das Duo nicht auf dem Platz stehen wird, teilt der Effzeh derweil nicht mit. Das Duell gegen RB Leipzig am Sonntag (15.30 Uhr) werden die beiden Profis aber verpassen.

Mit seinen präzisen Hereingaben hat sich Sommer-Neuzugang Alessio Castro-Montes (27) zuletzt in den Vordergrund spielen können.  © Silas Stein/dpa

1. FC Köln kämpft mit großen Verletzungssorgen

Zuletzt hatten die Domstädter immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Insbesondere im Defensivverbund ist die Personaldecke dünn: Neben Castro-Montes fallen auch die beiden Innenverteidiger Timo Hübers (29, Knieverletzung) und Luca Kilian (26, Kreuzbandriss) weiterhin aus.

Ob die in den vergangenen Wochen ebenfalls ausgefallenen Abwehrspieler Dominique Heintz (32), Joel Schmied (27) und Jahmai Simpson-Pusey (20) gegen die Leipziger wieder einsatzfähig sein werden, ist noch unklar.

