Flitzer-Chaos und Rekordkulisse: 1. FC Köln verliert Youth-League-Gipfel gegen Inter

Köln - Der 1. FC Köln hat einen Zuschauerrekord in der europäischen Youth League aufgestellt.

Mit 1:3 verlor der 1. FC Köln am Mittwochabend sein Youth-League-Heimspiel gegen Inter Mailand und schied aus dem Junioren-Wettbewerb aus. © Federico Gambarini/dpa

Mehr als 50.000 Fans sahen am Mittwochabend das Spiel des deutschen U19-Fußball-Meisters gegen Inter Mailand.

Durch zwei Gegentore in der siebten und neunten Minute der Nachspielzeit verloren die Kölner noch mit 1:3 (0:0) und schieden in der Runde der besten 32 aus.

Zuvor musste das Spiel kurz unterbrochen werden, weil ein Flitzer über den Rasen gerannt war.

Der Spanier Dilan Zarate (90.+7) und der Lette Roberts Kukulis (90.+9) trafen spät für die Italiener und schockten die vielen FC-Fans dadurch. Leonardo Bovio hatte Inter schon in der 50. Minute in Führung gebracht.

Der auch schon in der Männer-Bundesliga eingesetzte Fynn Schenten glich für den FC in der 80. Minute zum 1:1 aus.