Dresdner Weltenbummler ist jetzt Bundesliga-Trainer

Er ist erst der zweite gebürtige Dresdner, der einen Bundesliga-Klub übernimmt: René Wagner soll den 1. FC Köln vor dem Abstieg retten.

Von Thomas Nahrendorf

Köln/Dresden - Er ist nach Matthias Sammer (58) erst der zweite gebürtige Dresdner, der einen Bundesligaklub trainiert: René Wagner (37). Er soll den 1. FC Köln vor dem Abstieg retten, folgt auf Lukas Kwasniok (44). Der 37-Jährige gilt als Weltenbummler, blieb als Spieler selten länger als ein Jahr bei einem Verein.

René Wagner (37) ist der neue Coach des 1. FC Köln. © dpa/Marius Becker Wagner wurde am 17. Juli 1988 in Dresden geboren, verbrachte bis 2007 seine Jugend bei Borea Dresden. Dann ging er auf Wanderschaft: SV Eschwege (2007/08), Torgelower SV (2008/09), VfB Oldenburg (2009 - 2011), Dynamo Dresden II (2011/12), Pacific Sharks (Hawaii, 2012/2013), VFC Plauen (2013/2014), Wacker Nordhausen (Hinrunde 2014/15), Bischofswerdaer FV (Rückrunde 2014/15) und dann über ein Stipendium für ein Studium der Wirtschaftswissenschaften nochmal zwei Jahre zu den Pacific Sharks. Dort beendete der Sachse 2017 seine Karriere.

René Wagner (l.) im Trikot der Zweiten von Dynamo im Oberligaspiel am 10. März 2012 in Zwickau. © imago/Kruczynski

René Wagner sammelte viele Jahre lang Co-Trainer-Erfahrung