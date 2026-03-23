Wird René Wagner zur Dauerlösung beim 1. FC Köln? Kessler-Aussagen lassen aufhorchen

Köln - René Wagner (37) kann beim 1. FC Köln nach der Trennung von Cheftrainer Lukas Kwasniok (44) von der Interims- zur Dauerlösung werden.

Rene Wagner (37, r.) darf auf ein langfristiges Engagement beim 1. FC Köln hoffen. © Marius Becker/dpa

Sollte der bisherige Co-Trainer die Rheinländer vor dem direkten Wiederabstieg bewahren, ist auch eine Weiterbeschäftigung über den Sommer hinaus nicht ausgeschlossen.

"Wenn ich den Gedanken nicht hätte, hätten wir auch so nicht entschieden", sagte Kölns Sportchef Thomas Kessler (40) zur Beförderung Wagners.

Der Tabellen-15. hatte sich am Sonntag von Kwasniok, den Kessler erst im Sommer nach dem Aufstieg verpflichtet hatte, getrennt. "Es steht über allem, dass wir Klasse halten. Deshalb ist meine Entscheidung so ausgefallen", sagte Kessler, dem das 3:3 im Rheinderby am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach zu wenig war.

Aktuell stehen die Kölner zwei Zähler über dem Relegationsrang. "Wir wollen alles dafür tun, um in der Bundesliga zu bleiben", sagte Kessler.

Wagner soll demnach nicht nur am 5. April bei Eintracht Frankfurt auf der Bank der Kölner sitzen. "Wir haben vollstes Vertrauen in René. Ich bin von seiner fachlichen Expertise maximal überzeugt. Er ist ein sehr smarter Mensch", sagte Kessler.