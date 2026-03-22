Reißleine gezogen! Köln feuert Lukas Kwasniok - neuer Coach steht fest

Köln - Jetzt ist es passiert! Nachdem Sportchef Thomas Kessler (40) nach dem Spektakel-Derby gegen Borussia Mönchengladbach ein Bekenntnis zu Trainer Lukas Kwasniok (44) vermieden hatte, hat der 1. FC Köln ihn nun entlassen.

Lukas Kwasniok (44) ist nicht länger Trainer des 1. FC Köln. © Marius Becker/dpa

Wie der Klub mitgeteilt hat, habe man sich am Sonntag sehr intensiv mit der aktuellen Situation beschäftigt und sei zu der Entscheidung gekommen, für die letzte Phase der Saison auf der Cheftrainer-Position einen Impuls zu setzen.

"Lukas' Fußballwissen und seine fachliche Expertise sind unbestritten. Er hat unsere Mannschaft mit großer Sorgfalt und hohem Engagement auf die Spiele vorbereitet. Trotz leidenschaftlicher und ordentlicher Auftritte war zuletzt ein klarer Abwärtstrend in unserer Entwicklung erkennbar", erklärt der 40-jährige Kessler in einer Pressemitteilung des Vereins.

Die Realität sei jedoch, dass man zu wenige Punkte geholt habe. Vor diesem Hintergrund sei man nach eingehender Analyse zu der Entscheidung gekommen, Kwasniok, der erst im Sommer vom SC Paderborn zu den Geißböcken gekommen war, freizustellen.

"Wir danken ihm für seine Arbeit beim FC und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute", so der Sportchef abschließend.