Effzeh-Kapitän klärt auf: Darum verzichtete Jonas Hector auf die WM in Katar

Eigentlich sollte unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick (58) wieder alles besser werden für die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft . Doch man erlebte bei der Fußball -Weltmeisterschaft 2022 in Katar eine erneute Schmach. Wie schon 2018 in Russland schied das DFB-Team in der Vorrunde aus.

Der Kapitän des 1. FC Köln bejubelt gemeinsam mit Serge Gnabry (27) einen Treffer des Münchners. (Archivfoto) © Tom Weller/dpa

Erstmals war der Kölner Kapitän am 14. November 2014 beim 4:0-Sieg in der EM-Qualifikation für die Nationalmannschaft aufgelaufen. Sein letztes Spiel machte er fast auf den Tag genau fünf Jahre später am 19. November beim 6:1-Sieg gegen Nordirland. In dieser Zeit erzielte der Außenverteidiger drei Tore und bereitete weitere zwölf vor.

Aber auch er war an dem Debakel bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland beteiligt. Warum dann nicht eine weitere spielen und die Schmach unvergessen machen?

Zwar sei eine WM "definitiv" das Größte für einen Profi, dennoch gab es mehrere Faktoren, die gegen eine Teilnahme sprachen: "Die Umstände dieser WM, die Ungewissheit, ob ich überhaupt spielen würde, und die lange Zeit ohne Familie. Für mich fühlte es sich nicht richtig an."

Trotzdem kann das FC-Urgestein auf eine beeindruckende Karriere in der Nationalmannschaft zurückblicken, auch wenn das Ende nicht so prickelnd war, und er "kaum noch gespielt" habe.

Denn zum einen verwandelte der 32-Jährige 2016 im EM-Viertelfinale den entscheidenden Elfmeter gegen Italien, zum anderen war er 2017 Stammspieler, als die DFB-Elf den Confederations-Cup gewinnen konnte.