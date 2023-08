Eiskalter Wind zerlegt den 1. FC Köln! Effzeh kassiert zweite Pleite

In einer hart umkämpften Partie musste sich der 1. FC Köln gegen den VfL Wolfsburg schließlich mit 1:2 geschlagen geben. © Marius Becker/dpa

"Wir wollen den Fans im ersten Heimspiel etwas bieten und uns für den Aufwand in Dortmund belohnen", hatte FC-Trainer Steffen Baumgart vor dem Spiel gesagt.

Dabei waren es die Gäste aus der Autostadt, die den besseren Start in diese Partie erwischten. Gleich dreimal hätten die Wölfe durch Patrick Wimmer (10.) und den doppelten Jonas Wind (16.) in Führung gehen können, scheiterten jedoch am eigenen Unvermögen oder am bärenstarken Marvin Schwäbe.

Dass auch die Baumgart-Elf kicken kann, bewiesen die Geißböcke den 50.000 Zuschauern im ersten Durchgang hingegen nur phasenweise.

Trotz einer couragierten und leidenschaftlichen Anfangsphase wurde der FC nur durch Leihgabe Rasmus Carstensen (13.) einmal vorstellig bei VfL-Keeper Koen Casteels.

Pech für Köln: Stürmer Davie Selke musste nach einer missglückten Landung im Zuge eines Kopfballduells mit Problemen am hinteren rechten Oberschenkel und mächtig Wut im Bauch runter (27.).