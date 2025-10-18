El-Mala-Festspiele gehen weiter: Supertalent rettet FC Köln mit Traumtor einen Zähler
Köln - Die Festspiele von Supertalent Said El Mala beim 1. FC Köln gehen weiter: Beim 1:1 (0:0)-Unentschieden gegen den FC Augsburg erzielte der 19-Jährige mit einem Traumtor den Ausgleichstreffer.
Nach einem gewonnenen Zweikampf von Denis Huseinbasic hinter der Mittellinie gelangte der Ball über Timo Hübers und dem eingewechselten Marius Bülter zu El Mala, der Augsburgs Verteidiger Kristijan Jakic einfach stehen ließ und das Leder in den rechten Knick knallte.
Dabei musste der Youngster, der am Freitag (17. Oktober) erst vom DFB mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber ausgezeichnet worden war, zu Beginn auf der Bank Platz nehmen. Schon auf der Pressekonferenz hatte FC-Trainer Lukas Kwasniok angedeutet, dass er zunächst auf El Mala verzichten werde.
Nach 59 Minuten durfte das FC-Juwel dann aber mitmachen und bestätigte seine Einwechslung mit dem sensationellen Treffer und seinem dritten Saisontor.
Zuvor hatte Fabian Rieder die Gäste in Führung gebracht. Nachdem Dominique Heintz den Augsburger Startelf-Debütanten Anton Kade im Strafraum gefoult hatte, zeigte der Unparteiische Timo Gerach auf den Punkt.
1. FC Köln im Pech: Jakub Kaminski trifft den Außenpfosten
Den fälligen Strafstoß verwertete der Schweizer im rechten oberen Eck und ließ dabei Kölns Keeper Marvin Schwäbe keine Abwehrchance.
Vor 50.000 Zuschauern im Rhein-Energie-Stadion hatte Jakub Kaminski die beste Gelegenheit in einer zähen ersten Halbzeit.
Nach einer feinen Kombination kam der Neuzugang vom VfL Wolfsburg an den Ball, ließ einen Defensivspieler der Gäste stehen und knallte das Leder an den Außenpfosten.
Für die Domstädter stehen jetzt zwei Herkules-Aufgaben an. Während man am Samstag in der Bundesliga bei Borussia Dortmund ran muss, empfängt man am Mittwoch darauf um 20.45 Uhr den deutschen Rekordmeister FC Bayern München zum Kracher der zweiten DFB-Pokalrunde.
Statistik zum Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Augsburg
Bundesliga, 7. Spieltag
1. FC Köln - FC Augsburg 1:1 (0:0)
1. FC Köln: Schwäbe - Schmied, Hübers, Heintz (59. El Mala) - Sebulonsen (74. Huseinbasic), Martel, Johannesson, Lund (64. Ache) - Thielmann (74. Kainz), Waldschmidt (59. Bülter), Kaminski
FC Augsburg: Dahmen - Jakic, Matsima, Banks (85. Zesiger), Giannoulis - Fellhauer, Massengo, Kade (90. Wolf), Saad (46. Claude-Maurice) - Rieder (85. Essende), Kömür (76. Tietz)
Schiedsrichter: Timo Gerach (Landau)
Zuschauer: 50.000 (ausverkauft)
Tore: 0:1 Rieder (54./FE), 1:1 El Mala (76.)
Gelbe Karten: Johannesson, Thielmann / Kade, Jakic, Wagner
Titelfoto: Marius Becker/dpa