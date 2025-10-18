El-Mala-Festspiele gehen weiter: Supertalent rettet FC Köln mit Traumtor einen Zähler

Köln - Die Festspiele von Supertalent Said El Mala beim 1. FC Köln gehen weiter: Beim 1:1 (0:0)-Unentschieden gegen den FC Augsburg erzielte der 19-Jährige mit einem Traumtor den Ausgleichstreffer.

Youngster Said El Mala (19) erzielte den 1:1-Ausgleichstreffer für den 1. FC Köln. © Marius Becker/dpa

Nach einem gewonnenen Zweikampf von Denis Huseinbasic hinter der Mittellinie gelangte der Ball über Timo Hübers und dem eingewechselten Marius Bülter zu El Mala, der Augsburgs Verteidiger Kristijan Jakic einfach stehen ließ und das Leder in den rechten Knick knallte.

Dabei musste der Youngster, der am Freitag (17. Oktober) erst vom DFB mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber ausgezeichnet worden war, zu Beginn auf der Bank Platz nehmen. Schon auf der Pressekonferenz hatte FC-Trainer Lukas Kwasniok angedeutet, dass er zunächst auf El Mala verzichten werde.

Nach 59 Minuten durfte das FC-Juwel dann aber mitmachen und bestätigte seine Einwechslung mit dem sensationellen Treffer und seinem dritten Saisontor.



Zuvor hatte Fabian Rieder die Gäste in Führung gebracht. Nachdem Dominique Heintz den Augsburger Startelf-Debütanten Anton Kade im Strafraum gefoult hatte, zeigte der Unparteiische Timo Gerach auf den Punkt.