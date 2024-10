Endlich grünes Licht fürs Leistungszentrum! 1. FC Köln erhält Genehmigung für Bauvorhaben

Das Geißbockheim im Kölner Grüngürtel ist seit über 60 Jahren die Heimat des 1. FC Köln. © Rolf Vennenbernd/dpa

Um kurz vor 23 Uhr am Dienstagabend war es endlich so weit: In einer nicht-öffentlichen Abstimmung hat die Kölner Lokalpolitik dem FC die Erlaubnis erteilt, in unmittelbarer Nähe des Geißbockheims ein neues Leistungszentrum zu bauen.

In dem 92 Meter langen und 51,50 Meter breiten Gebäude sollen künftig unter anderem Büros, Fitness- und Physioräume, ein ausgedehnter Wellnessbereich inklusive Pool und Saunaanlage, eine moderne Sporthalle, ein Basketballplatz und eine Tiefgarage Platz finden.

Für sein Vorhaben muss der Verein allerdings einige Kompromisse eingehen: Zwar will die Stadt den bisherigen Kunstrasenplatz neben dem Franz-Kremer-Stadion, auf dem das neue Leistungszentrum gebaut werden soll, in Erbpacht an den FC veräußern.

Gleichzeitig muss der Klub auf die Nutzung der beiden umliegenden Satellitenplätze nach einem Antrag von Grünen, CDU und Volt weitgehend verzichten. Diese sollen vornehmlich dem Breitensport erhalten bleiben.