Eric Martel vor FC-Abgang: Dieser Werksklub aus der Bundesliga will ihn haben

Köln - Dem 1. FC Köln droht am Saisonende der Verlust eines echten Dauerbrenners! Ausgerechnet die Konkurrenz aus der Bundesliga bringt sich in Stellung.

Eric Martel steht am Ende der Saison vor einem ablösefreien Wechsel innerhalb der Bundesliga. © Marius Becker/dpa

Schon seit Wochen wird über die Zukunft von Eric Martel (24) am Geißbockheim spekuliert, eine Vertragsverlängerung steht aktuell in den Sternen.

Das soll jetzt ein Konkurrent aus der Bundesliga in Lauerstellung gebracht haben: den VfL Wolfsburg.

Die Wölfe spielen laut der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung deshalb mit dem Gedanken den Abräumer nach der Saison ablösefrei in die Autostadt zu holen.

Einzige Voraussetzung intensiver Bemühungen soll sein, dass Wolfsburg zunächst die Klasse halten muss. Erst dann wolle man dem Bericht zufolge die Transfer-Attacke auf Martel starten.

Sein bisheriger Arbeitgeber könnte sich zwar vorstellen mit dem 24-Jährigen zu verlängern - aber nicht um jeden Preis. Stattdessen soll auf dem Schreibtisch von Thomas Kessler (40) schon die Liste potenzieller Nachfolger liegen.

Ganz oben mit dabei: Silas Andersen (21) von BK Häcken aus Schweden.