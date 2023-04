Erst Penis-Vorlage, dann eiskalter Kopfball: 1. FC Köln verpasst vorzeitigen Klassenerhalt

Angreifer Davie Selke (l.) warf sich nahezu in jeden Ball und machte die Kugel oftmals klug vorne fest. © Federico Gambarini/dpa

Die zweite Hälfte war nicht mal ein paar Minuten alt, da hatte Michael Gregoritsch den Torschrei auf den Lippen. Der Ex-Schalker scheiterte allerdings nach eigener Penis-Vorlage an Schwäbe. Wenig später war dieser dann aber komplett machtlos...

Nach einer Ecke der Freiburger und einer eher glücklichen Verlängerung durch Höler stand Ritsu Doan goldrichtig und nickte aus einem Meter vollkommen unbedrängt ein (53.) - 0:1...

In der Folge drückten die Hausherren die Gäste tief hinten rein und suchten die alles entscheidende Lücke. Auch der zuvor eingewechselte Stürmer Steffen Tigges fand diese nicht und musste es auf eigene Faust versuchen - sein Schlenzer ging hauchzart über die Latte (80.) - es war die letzte Chance, den Effzeh noch auf die Anzeigetafel zu bringen.

Wegen des ausdrücklichen Wunsches von Bayer 04 steigt der FC bereits am kommenden Freitag (20.30 Uhr) im Rheinderby in der Leverkusener BayArena wieder in den Ring. Die Werkself ist nämlich am 11. Mai im Hinspiel des Europa-League-Halbfinals gegen die AS Rom gefordert - die DFL gab einem Antrag der Leverkusener statt.