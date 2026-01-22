Erste Bedingung schon gegen Freiburg erfüllt? FC-Star kämpft um langfristigen Vertrag

Köln - Tom Krauß (24) zählt aktuell zu den formstärksten Profis in den Reihen des 1. FC Köln . Den positiven Trend will er auch beim Auswärtsspiel beim SC Freiburg am Sonntag (17.30 Uhr) fortsetzen - zumal er mit einer ganzen Portion Extra-Motivation auflaufen dürfte.

Tom Krauß (24) konnte sich zuletzt mit starken Leistungen beim 1. FC Köln in den Vordergrund spielen. © Marius Becker/dpa

Dem zentralen Mittelfeldspieler, der bislang lediglich vom 1. FSV Mainz 05 an die Rheinländer ausgeliehen ist, winkt nämlich ein langfristiges Engagement in der Domstadt: Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet, könnte sich im Breisgau bereits die erste von zwei Bedingungen erfüllen, die es braucht, damit die vertraglich verankerte Kaufpflicht für den 24-Jährigen greift.

Demnach ist die Option einerseits an den Klassenerhalt der Geißböcke gekoppelt.

Andererseits muss Krauß in dieser Saison aber auch in mindestens 15 Partien der Fußball-Bundesliga auf dem Rasen stehen, damit sein bereits ausgehandelter und bis 2029 geltender Vertrag für den Spieler sowie die beiden Klubs bindend wird.

Dass diese Marke eigentlich nur noch reine Formsache ist, hat Trainer Lukas Kwasniok (44) bereits nach dem erlösenden 2:1-Erfolg gegen Mainz am vergangenen Wochenenden durch die Blume bestätigt.