Wichtiger Sieg gegen VfL! Matchwinner Maina lässt 1. FC Köln jubeln

Köln - Der 1. FC Köln hat am Freitagabend einen wichtigen 1:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg eingefahren. Matchwinner war mit Linton Maina der Spieler, der vor der Partie ein Extralob von Trainer Lukas Kwasniok bekommen hatte.

FC-Köln-Flitzer Linton Maina erzielte gegen den VfL Wolfsburg das Tor des Tages. © Marius Becker/dpa

"Harte Arbeit wird belohnt", sagte der Übungsleiter unter der Woche mit Blick auf seinen Außenbahnflitzer, der über weite Strecken der Hinrunde keine Rolle spielte, zuletzt aber immer besser in Fahrt kam.

Die Folge: Kwasniok lobte Maina unter der Woche beinahe überschwänglich für seine Comeback-Qualitäten und versprach ihm gegen die Wölfe einen Einsatz von Beginn an.

Eine Entscheidung, die sich auszahlen sollte: Ausgerechnet Maina war es nämlich, dem das Tor des Tages gelang - auch, wenn er dafür die freundliche Mithilfe von VfL-Verteidiger Moritz Jenz brauchte: Der Ex-Schalker fälschte den Distanzschuss des Kölners unhaltbar für seinen Schlussmann Kamil Grabara ab (29.).

Dabei war den Hausherren, die erneut ohne Shootingstar Said El Mala begannen, insbesondere in der Anfangsphase der enorme Druck nach der unnötigen 2:1-Niederlage beim SC Freiburg am vergangenen Wochenende anzumerken - schließlich standen die Wölfe vor Spielbeginn nur einen Punkt hinter der Kwasniok-Elf.

Symptomatisch für das bis dahin lahme FC-Spiel war dann ein Freistoßversuch von Alessio Castro-Montes in der 17. Spielminute: Aus eigentlich aussichtsreicher Position wollte der Belgier Maina mit einem Pass bedienen, sein Versuch war aber unerreichbar und landete im Toraus.