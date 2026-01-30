"Harte Arbeit wird belohnt!": Dieser FC-Köln-Star erhält Startelfgarantie gegen VfL

Köln - FC-Köln -Trainer Lukas Kwasniok (44) ist dafür bekannt, seine Aufstellung regelmäßig zu wechseln und nur wenige echte Stammspieler zu haben. Für die wichtige Heimpartie am Freitagabend gegen den VfL Wolfsburg (20.30 Uhr) hat er einem Star dennoch eine Startelfgarantie ausgesprochen.

Linton Maina (26, r.) gehörte gegen den SC Freiburg zu den auffälligsten Akteuren im Trikot des 1. FC Köln. © Silas Stein/dpa

Dass seine Wahl dabei ausgerechnet auf Linton Maina (26) fällt, dürfte überraschen. Schließlich war der Flügelspieler in der Hinrunde so gut wie gar kein Faktor im Spiel der Rheinländer, saß stattdessen vermehrt auf der Bank oder teilweise sogar auf der Tribüne.

Seit dem 2:2-Unentschieden gegen den 1. FC Heidenheim zu Beginn des Jahres hat sich die Lage rund um den Aufstiegshelden aus der vergangenen Saison allerdings drastisch geändert: Sowohl gegen den FC Bayern als auch gegen Mainz 05 und den SC Freiburg stand der gebürtige Berliner von Beginn an auf dem Rasen.

Ein positiver Trend, der sich nun auch gegen die Niedersachsen fortsetzen wird. "Er wird auch am Wochenende wieder beginnen", verspricht Kwasniok auf der Pressekonferenz vor der wichtigen Partie.

Der 26-Jährige habe sich in den letzten Wochen auf der ungewohnten Schienenposition für höhere Aufgaben empfohlen, lobt der 44-Jährige. "Harte Arbeit wird dann belohnt!"