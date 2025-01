Verstärkung für die Offensive? 1. FC Köln an Dänen-Kante interessiert

Köln - Buhlt der 1. FC Köln etwa um eine Dänen-Kante, um die Hemmungen im Sturm zu beheben? Angeblich ist der rheinische Traditionsverein an Luca Kjerrumgaard (21) von Odense BK interessiert.

Könnten schon bald Teamkollegen sein: Luca Kjerrumgaard (21, l.) und FC-Sechser Eric Martel (22). © Federico Gambarini/dpa

Mit dem Absteiger ist der 1,90-Meter-Hüne aktuell voll auf Aufstiegskurs: Nach 18 Spielen hat Odense bereits 21 Punkte Vorsprung auf den siebten Rang, der nicht mehr zur Teilnahme an der Aufstiegs-Relegation berechtigen würde. Kaum vorstellbar, dass dieses Punktepolster am Ende nicht ausreichen könnte.

Und das liegt maßgeblich auch an Kjerrumgaard! Immerhin kommt der 21-Jährige auf satte 17 Scorer in nur zwölf Partien (zwölf Tore, fünf Vorlagen). Eine Leistung, die nun offenbar auch FC-Sportchef Christian Keller (46) auf den Plan gerufen hat, wie das dänische Fußball-Portal "Bold" am Dienstag berichtet.

Zumal die Vermutung nahe liegt, dass sich die Domstädter schon länger mit dem 21-Jährigen beschäftigen.

Immerhin ist Kölns Kader-Boss Thomas Kessler (38) im November extra nach Aachen gereist, um sich dort ein Länderspiel der deutschen U21-Auswahl gegen die Dänemarks anzuschauen - und in genau diesem Spiel feierte Kjerrumgaard sein Debüt.