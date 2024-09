FC-Legende Jonas Hector fassungslos: Fußball ist "manchmal so k*cke"

Neben dem Platz ein ruhiger Zeitgenosse, auf dem Platz ein emotionsgeladener Vulkan: Jonas Hector (34) war bekannt für seine Schiedsrichter-Schelten. © Federico Gambarini/dpa

Dementsprechend ist der 34-Jährige noch immer Stammgast im Kölner RheinEnergieSTADION und bei jedem Heimspiel seines ehemaligen Arbeitgebers anwesend.

So auch am Samstag, als der rheinische Traditionsverein eine 1:2-Pleite gegen den 1. FC Magdeburg hinnehmen musste - trotz einer irrwitzigen Statistik von 33:9 Torschüssen für Köln.



Genau dieser Chancenwucher ließ Hector anschließend kopfschüttelnd zurück. "Normal musst du zur Halbzeit 3:0 führen. Dann hast du einen entspannten Samstagabend", wütet der 34-Jährige nun in seinem Podcast "Schlag & Fertig".

Solche Spiele, in denen man über beinah die gesamten 90 Minuten haushoch überlegen ist und am Ende dennoch als Verlierer vom Platz geht, seien der Grund, warum der Fußball auf der einen Seite "manchmal so kacke ist", während er auf der anderen Seite auch "so schön sein kann", resümiert Hector.