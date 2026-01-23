FC-Köln-Update vor Freiburg-Kracher: Ein Star fällt aus, zwei sind dabei
Köln - Der 1. FC Köln muss in der Sonntagspartie beim SC Freiburg (17.30 Uhr) auf Manchester-City-Leihgabe Jahmai Simpson-Pusey (20) verzichten. Zwei andere Stars dürfen hingegen auf einen Einsatz hoffen.
Der Innenverteidiger musste schon am Dienstag das Training abbrechen und fehlt seitdem. "Jahmai wird uns am Wochenende nicht zur Verfügung stehen, da seine Muskelverletzung nicht besser geworden ist", berichtet Trainer Lukas Kwasniok (44) am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem schweren Gastspiel im Breisgau.
Heißt im Umkehrschluss: Der 44-Jährige muss die zuletzt arg verletzungsgebeutelte FC-Abwehr am Sonntag schon wieder umbauen - immerhin stand Simpson-Pusey seit der Winterpause in allen drei Spielen über jeweils 90 Minuten auf dem Rasen.
Für ihn dürfte Sommer-Königstransfer Rav van den Berg (21) zurück in die Startelf rücken. Der Niederländer sei trotz seiner Rot-Sperre in einem guten Rhythmus, verrät Kwasniok und ergänzt: "Wir vertrauen Rav, der definitiv eine Option ist. Deshalb haben wir ihn geholt."
Allzu schlimm sei die Verletzung von Simpson-Pusey zudem nicht, betont Kwasniok: "Es ist nichts Wildes. Vielleicht ist er kommenden Freitag [gegen den VfL Wolfsburg, 20.30 Uhr, Anm. d. Red.] schon wieder dabei."
Aufatmen bei Said El Mala und Denis Huseinbasic
Entwarnung gibt es auch bei Shootingstar Said El Mala (19). Der Dribbler konnte unter der Woche nicht trainieren, lag genau wie Denis Huseinbasic (24) krankheitsbedingt flach. "Deni und Said standen heute wieder auf dem Platz und sind Kaderoptionen", erklärt der Übungsleiter nun.
Für den seit November verletzten Innenverteidiger Joel Schmied (27) kommt die Sonntagspartie derweil noch zu früh. Zwar konnte der Schweizer am Freitag erstmals wieder das Teamtraining absolvieren, für einen Einsatz beim schweren Auswärtsspiel in Freiburg wird es aber wohl nicht reichen.
Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Marius Becker/dpa