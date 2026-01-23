FC-Köln-Update vor Freiburg-Kracher: Ein Star fällt aus, zwei sind dabei

Köln - Der 1. FC Köln muss in der Sonntagspartie beim SC Freiburg (17.30 Uhr) auf Manchester-City-Leihgabe Jahmai Simpson-Pusey (20) verzichten. Zwei andere Stars dürfen hingegen auf einen Einsatz hoffen.

Feierte ein starkes Pflichtspieldebüt beim 1. FC Köln: Manchester-City-Leihgabe Jahmai Simpson-Pusey (20, M.). © Marius Becker/dpa

Der Innenverteidiger musste schon am Dienstag das Training abbrechen und fehlt seitdem. "Jahmai wird uns am Wochenende nicht zur Verfügung stehen, da seine Muskelverletzung nicht besser geworden ist", berichtet Trainer Lukas Kwasniok (44) am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem schweren Gastspiel im Breisgau.

Heißt im Umkehrschluss: Der 44-Jährige muss die zuletzt arg verletzungsgebeutelte FC-Abwehr am Sonntag schon wieder umbauen - immerhin stand Simpson-Pusey seit der Winterpause in allen drei Spielen über jeweils 90 Minuten auf dem Rasen.

Für ihn dürfte Sommer-Königstransfer Rav van den Berg (21) zurück in die Startelf rücken. Der Niederländer sei trotz seiner Rot-Sperre in einem guten Rhythmus, verrät Kwasniok und ergänzt: "Wir vertrauen Rav, der definitiv eine Option ist. Deshalb haben wir ihn geholt."

Allzu schlimm sei die Verletzung von Simpson-Pusey zudem nicht, betont Kwasniok: "Es ist nichts Wildes. Vielleicht ist er kommenden Freitag [gegen den VfL Wolfsburg, 20.30 Uhr, Anm. d. Red.] schon wieder dabei."