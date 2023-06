FC-Profi verlobt sich mit seiner Freundin: Zahlreiche Team-Kollegen gratulieren

Köln – Verlobungs-News aus der Sommerpause! FC-Talent Steffen Tigges (24) hat um die Hand seiner Sara angehalten und ist frisch verlobt, wie das Paar am Donnerstagmittag bekanntgab.

Steffen Tigges (24) spielt seit 2022 für die Geißböcke. © Rolf Vennenbernd/dpa

Stolz hält Freundin Sara (24) ihre gebräunte Hand ins Bild, Stürmer Tigges umfasst diese liebevoll. Auf dem bei Instagram geteilten Foto deutlich zu sehen: ein Verlobungsring.

"Mein Date für immer", schreiben die beiden zu ihrem gemeinsamen Posting, welches binnen weniger Stunden mehr als 4500 Personen gefällt.

Ob bei dem Stürmer und der Krankenpflegerin in naher Zukunft also auch eine Traum-Hochzeit naht? Denn vor kurzem gaben sich Kollege Davie Selke (28) und Ehefrau Evelyn vor traumhafter Kulisse zum zweiten Mal das Jawort. Mit an Bord: Töchterchen Aiyana, die vor genau einem Jahr zur Welt kam.

Ob ein Kind der nächste Schritt bei Tigges und seiner Sara ist, lässt das baldige Ehepaar offen.

Die Verlobung sorgte indes nicht nur bei den beiden Verliebten für strahlende Gesichter. Auch Tigges' Mannschafts-Kollegen freuten sich: Jan Thielmann (21) und Davie Selke kommentierten den Beitrag. Aber ebenso einige Spielerfrauen wie Frankziska Uth oder Anna Adamyan (27) teilten das Glück mit dem Paar.