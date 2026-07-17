FC-Trainer René Wagner entscheidet sich für Kapitän: "Habe einen Topmann an meiner Seite!"

Köln - Für FC-Köln -Coach René Wagner (38) ist es die erste Sommervorbereitung, die er als Cheftrainer einer Bundesliga -Mannschaft leiten darf. Die erste wichtige Entscheidung hat er ausgerechnet an seinem 38. Geburtstag getroffen.

Neutrainer René Wagner (38) hat bereits die ersten wichtigen Entscheidungen beim 1. FC Köln getroffen. © Federico Gambarini/dpa

Am Freitag hat der Übungsleiter den Kapitän für die anstehende Saison bestimmt, dabei aber auf eine Überraschung verzichtet: Wie schon im Vorjahr wird Torwart Marvin Schwäbe (31) die Domstädter in den kommenden 34 Partien aufs Feld führen. Ersatzkeeper Ron-Robert Zieler (36) bleibt indes sein Stellvertreter.

Überlegungen, Schwäbe und Zieler aus dem Amt zu heben, gab es derweil nicht, offenbarte Wagner am Rande der letzten Trainingseinheit der Woche.

"Marvin kennt den Verein. Er hat gute und schwere Zeiten erlebt, hat alles gesehen. Er ist in der Kabine eine laute Stimme", erklärte der Trainer seine Wahl.

Hinzu komme, dass er ein gutes Verhältnis zu dem 31-Jährigen habe und man sich gegenseitig vertrauen würde. Dementsprechend ist Wagner überzeugt: "Mit Marvin habe ich einen Topmann an meiner Seite, der für uns durch das Feuer gehen wird."

Wer in der kommenden Saison als Sprachrohr auf dem Platz fungieren wird, steht indes noch nicht fest. Dabei gibt es ein klares Suchprofil, das erfüllt werden muss: Man suche einen Spieler, der nicht davor zurückscheut, Verantwortung während eines Spiels zu übernehmen, so Wagner. "Da werden wir schauen, wer sich im Laufe der Vorbereitung in die Position spielt."