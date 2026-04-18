Für mehr als fünf Millionen Euro: 1. FC Köln tütet ersten Sommertransfer ein

Köln - Transfer-Machtwort vom Boss! Thomas Kessler (40) hat am Rande des Auswärtsspiels beim FC St. Pauli den ersten Sommertransfer des 1. FC Köln bestätigt.

Der 1. FC Köln zieht die Kaufoption für Jakub Kaminski und überweist 5,5 Millionen Euro nach Wolfsburg. © Federico Gambarini/dpa

Abseits des 1:1 im Klassenerhalt-Krimi am Millerntor hat der seit Anfang des Jahres beförderte Geschäftsführer-Sport verkündet, dass Leihgabe Jakub Kaminski (23) über den Sommer hinaus in der Domstadt bleiben wird.

Heißt: Die Geißböcke ziehen die Kaufoption in Höhe von 5,5 Millionen Euro und behalten den 23-Jährigen.

"Sie gilt ligaunabhängig und wir werden die Kaufoption ziehen. Er hat auch heute wieder gezeigt, wie wichtig er für uns ist", erklärte der langjährige FC-Keeper bei Sky.