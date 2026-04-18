Für mehr als fünf Millionen Euro: 1. FC Köln tütet ersten Sommertransfer ein
Köln - Transfer-Machtwort vom Boss! Thomas Kessler (40) hat am Rande des Auswärtsspiels beim FC St. Pauli den ersten Sommertransfer des 1. FC Köln bestätigt.
Abseits des 1:1 im Klassenerhalt-Krimi am Millerntor hat der seit Anfang des Jahres beförderte Geschäftsführer-Sport verkündet, dass Leihgabe Jakub Kaminski (23) über den Sommer hinaus in der Domstadt bleiben wird.
Heißt: Die Geißböcke ziehen die Kaufoption in Höhe von 5,5 Millionen Euro und behalten den 23-Jährigen.
"Sie gilt ligaunabhängig und wir werden die Kaufoption ziehen. Er hat auch heute wieder gezeigt, wie wichtig er für uns ist", erklärte der langjährige FC-Keeper bei Sky.
Der Mittelfeldspieler kam vor der Saison vom VfL Wolfsburg nach Köln, steuerte in bisher 32 Pflichtspielen sieben Tore und fünf Vorlagen bei.
Titelfoto: Bildmontage: Federico Gambarini/dpa