VAR rettet Köln! FC St. Pauli gibt Sieg aus der Hand

Hamburg - Das hilft keinem so richtig weiter! Der FC St. Pauli und der 1. FC Köln haben sich im Abstiegsgipfel der Bundesliga am Freitagabend 1:1-Unentschieden getrennt. Der Effzeh kam nach Rückstand durch einen Elfmeter spät zurück in die Partie.

Das Spiel begann mit etwas Verspätung, die Kölner Anhänger vernebelten das Stadion durch das Zünden von Pyrotechnik. © Christian Charisius/dpa

Auf dem benachbarten Dom drehten sich die Karussells und das Riesenrad bereits fleißig, die Profis auf dem Rasen mussten aber noch etwas warten. Die Kölner hatten zahlreiche Pyrotechnik gezündet und das Millerntor vernebelt.

Als es dann endlich mit einigen Minuten Verzögerung losging, hatte der Effzeh durch Said El Mala den ersten Abschluss, der Youngster verzog aber (7. Minute). Auffällig bei den Gästen: Nach Ballgewinn ging es immer wieder schnell in die Spitze auf der Suche nach El Mala und Ragnar Ache.

St. Pauli tat sich offensiv schwer, hatte lediglich durch Andréas Hountondji eine Chance (10.). Der Angreifer war es dann aber schließlich in der 33. Minute, der die Führung auf dem Fuß hatte. Doch ein starker Reflex von FC-Keeper Marvin Schäbe per Fuß verhinderte den Einschlag.

Nach ereignisarmen, aber intensiven 45 Minuten ging es in die Pause. Da konnten auch Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck und Matthias Rasmussen einmal kräftig durchatmen, beide waren kurz vor der Halbzeit unglücklich zusammengeprallt.