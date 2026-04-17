VAR rettet Köln! FC St. Pauli gibt Sieg aus der Hand
Hamburg - Das hilft keinem so richtig weiter! Der FC St. Pauli und der 1. FC Köln haben sich im Abstiegsgipfel der Bundesliga am Freitagabend 1:1-Unentschieden getrennt. Der Effzeh kam nach Rückstand durch einen Elfmeter spät zurück in die Partie.
Auf dem benachbarten Dom drehten sich die Karussells und das Riesenrad bereits fleißig, die Profis auf dem Rasen mussten aber noch etwas warten. Die Kölner hatten zahlreiche Pyrotechnik gezündet und das Millerntor vernebelt.
Als es dann endlich mit einigen Minuten Verzögerung losging, hatte der Effzeh durch Said El Mala den ersten Abschluss, der Youngster verzog aber (7. Minute). Auffällig bei den Gästen: Nach Ballgewinn ging es immer wieder schnell in die Spitze auf der Suche nach El Mala und Ragnar Ache.
St. Pauli tat sich offensiv schwer, hatte lediglich durch Andréas Hountondji eine Chance (10.). Der Angreifer war es dann aber schließlich in der 33. Minute, der die Führung auf dem Fuß hatte. Doch ein starker Reflex von FC-Keeper Marvin Schäbe per Fuß verhinderte den Einschlag.
Nach ereignisarmen, aber intensiven 45 Minuten ging es in die Pause. Da konnten auch Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck und Matthias Rasmussen einmal kräftig durchatmen, beide waren kurz vor der Halbzeit unglücklich zusammengeprallt.
Karol Mets bringt das Millerntor zum Beben, Elfmeter sorgt für den Ausgleich
Im zweiten Durchgang waren beide Teams sofort auf Temperatur. Zunächst ließ El Mala mit einem Kracher aus 18 Metern die Latte zittern (54.), auf der Gegenseite wurde ein Kopfball von Tomaya Ando von der Linie gekratzt (57.).
Beide Teams waren nun deutlich spielfreudiger unterwegs, leider fehlten zu diesem Zeitpunkt noch die Tore. Doch das fiel schließlich nach 69 Zeigerumdrehungen. Eine Ecke auf den zweiten Pfosten brachte Hauke Wahl zurück ins Zentrum, wo Karol Mets per Kopf für St. Paulis Führung sorgte. Es war das erste Tor des Esten im 89. Pflichtspiel für die Kiezkicker.
Köln drückte zwar in der Folge auf den Ausgleich, viel fiel den Gästen aber nicht ein. Die Gäste brauchten schon die Hilfe vom VAR, um zum Ausgleich zu kommen. Mets war zu ungestüm in einen Zweikampf mit Jakub Kaminski gegangen. Luca Waldschmid blieb cool und traf (86.).
Beide Teams suchten am Ende noch den Lucky Punch, gelingen wollte er aber nicht. Und so konnte der Effzeh zumindest den Abstand auf St. Pauli bei fünf Zählern halten.
Die Statistik zum Freitagabendspiel der Bundesliga zwischen dem FC St. Pauli und dem 1. FC Köln
Bundesliga, 30. Spieltag
FC St. Pauli - 1. FC Köln 1:1 (0:0)
FC St. Pauli: Vasilj – Ando, Wahl, Mets – Pyrka, Rasmussen, Irvine, Ritzka (64. Saliakas) – Sinani, Pereira Lage (87. Kaars) – Hountondji (77. Metcalfe)
1. FC Köln: Schwäbe – Sebulonsen (79. Chávez), Simpson-Pusey, Özkacar, Castro-Montes (69. Lund) – Johannesson (79. Waldschmidt), Martel – Thielmann (46. Maina), Kaminski – Ache (51. Bülter), El Mala
Schiedsrichter: Matthias Jöllenbeck (Freiburg)
Zuschauer: 29.546 (ausverkauft)
Tore: 1:0 Mets (69.), 1:1 Waldschmid (86./Foulelfmeter)
Gelbe Karten: Hountondji (2), Ando (4), Sinani (4) / -
Titelfoto: Christian Charisius/dpa