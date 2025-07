Geißbockheim-Zoff: Köln-Bosse schießen gegen Stadtpolitik - Fan-Protest zeigt Wirkung

Hunderte Fans hatten sich am Donnerstagnachmittag vor dem Kölner Rathaus versammelt, um gegen einen Antrag der Ratsgruppe "Gut & Klima Freunde" zu demonstrieren. © Federico Gambarini/dpa

Am Donnerstagnachmittag haben sich Hunderte Fans der Geißböcke vor dem Kölner Rathaus versammelt, um für eine Erweiterung der Klubzentrale zu demonstrieren. Zuvor hatte der Klub seine Anhänger dazu aufgerufen - offenbar mit Erfolg, wie sich am Abend zeigte.

"Der Antrag wurde am Donnerstagabend unter anderem mit Stimmen der CDU-, SPD- sowie FDP-Fraktion und gegen die Stimmen der Grünen sowie der Ratsgruppe Klima Freunde & GUT abgelehnt", teilte der Bundesligist mit.

Stein des Anstoßes in der neuerlichen Debatte war ein Antrag, den die Ratsgruppe "Gut & Klima Freunde" am Mittwochabend kurzfristig in die Agenda für die Stadtratssitzung am Donnerstag eingebracht hatte.

Im Kern geht es dabei darum, die für den dringend erforderlichen Ausbau des Trainingsgeländes notwendigen Gleueler Wiesen vor der Bebauung zu schützen.

Dafür sollte das Gelände laut Antrag für die nächsten 30 Jahre an die Natur- und Umweltschutzorganisation BUND verpachtet werden.