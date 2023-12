Gerüchteküche brodelt: Diese Trainer werden beim 1. FC Köln gehandelt

Geschäftsführer Christian Keller (43) muss schnellstmöglich einen neuen Trainer für den 1. FC Köln finden. © Roberto Pfeil/dpa

Spätestens an Neujahr sollte eine Lösung für den vakanten Trainerposten gefunden sein. Denn am 2. Januar steigen die Rheinländer wieder ins Training ein. Am 13. Januar steht dann der letzte Hinrunden-Spieltag gegen den 1. FC Heidenheim an, ehe eine Woche später Borussia Dortmund ins Rhein-Energie-Stadion kommt.

Aber wer könnte auf den einstigen Erfolgscoach Baumgart folgen? Wie Express.de berichtet, gibt es eine Reihe von interessanten Kandidaten. Demnach sollen auf der Liste der Kölner Verantwortlichen unter anderem die Namen Thomas Reis (50), der zuletzt beim Zweitligisten FC Schalke 04 tätig war, Heiko Herrlich (52) und Enrico Maaßen (39) stehen. Maaßen wurde im Oktober beim FC Augsburg entlassen, Herrlich arbeitete dort zuletzt ebenfalls und musste im Frühjahr 2021 seinen Hut nehmen.

Der frühere Angreifer und Sportchef Christian Keller (43) kennen sich zudem aus der gemeinsamen Zeit bei Jahn Regensburg.

Allerdings werden noch weitere Namen am Geißbockheim gehandelt.