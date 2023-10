Erste Trainer-Entlassung der Bundesliga-Saison! Augsburg schmeißt Maaßen raus

Augsburg - Die Niederlage gegen Darmstadt am Samstag war einfach zu viel! Der FC Augsburg trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Enrico Maaßen (39).

Die Trennung hatte sich bereits am Samstag angedeutet , als Jurendic auf der Pressekonferenz nach dem Spiel davon sprach, dass Maaßen "morgen" noch Trainer des FC Augsburg sein würde.

"Wir haben uns nach den ersten sieben Saisonspielen und der Heimniederlage gegen Darmstadt die nötige Zeit genommen, um die aktuelle sportliche Situation und die Entwicklungen unseres Teams zu beleuchten", sagte der 45-Jährige in der Vereinsmitteilung.

Das teilte der Bundesligist am Montagabend auf seiner Homepage mit.

Marinko Jurendic (45, l.) und Enrico Maaßen (39) saßen beim Spiel gegen Darmstadt 98 zum letzten Mal gemeinsam auf der Trainerbank. © Daniel Löb/dpa

Der Verein dankte Maaßen für seinen "unermüdlichen Einsatz", sein "Engagement und Herzblut" und die Identifikation mit dem Klub.

Der Ex-Coach selbst zeigte sich enttäuscht über die Trennung: Er sei überzeugt davon, dass er gemeinsam mit dem Team noch den Umschwung geschafft hätte. Dennoch dankte er den Verein für die Chance, in der Bundesliga arbeiten zu können.

Bis der FC Augsburg einen neuen Cheftrainer gefunden hat, wird vorerst U23-Trainer Tobias Strobl (33) an der Seitenlinie Platz nehmen.

Das nächste Spiel steht nach der Länderspielpause am 22. Oktober gegen den FC Heidenheim an - dann muss der bayerische Klub definitiv punkten, um nicht schon früh in der Saison im Tabellenkeller festzustecken.

Der FC Augsburg steht nach sieben Spieltagen mit nur fünf Punkten auf Rang 15 der Tabelle, auch im DFB-Pokal schieden die Fuggerstädter bereits in der ersten Runde aus.



Erstmeldung vom 9. Oktober 2023, 22.31 Uhr, zuletzt aktualisiert: 22.47 Uhr.