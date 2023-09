Giftpfeile fliegen! Köln-Coach Baumgart schießt gegen Bayer Leverkusen zurück

Steffen Baumgart (51), Trainer des 1. FC Köln, wollte die Provokation aus Leverkusen nicht auf sich sitzen lassen. © Federico Gambarini/dpa

Erst am 7. Spieltag, genauer gesagt Anfang Oktober, kommt es in der Fußball-Bundesliga zum Aufeinandertreffen zwischen der Werkself und den Geißböcken. Dennoch ist jetzt schon gewaltig Zünder in der Partie.

Denn um noch Tickets für das UEFA-Europa-League-Spiel gegen BK Häcken (18.45 Uhr) loszuwerden, ließ sich der Admin des X-Accounts (ehemals Twitter) der Leverkusener einen kleinen Seitenhieb gegen den rheinischen Nachbarn nicht nehmen.

In einer Grafik wollte man Fans dazu bringen, doch noch ins Stadion zu kommen. Dafür stellte man ihren Anhängern fünf Fragen, die nur mit "Ja" und "Nö" beantwortet werden können. Und die letzte Frage hat es in sich.

Denn dort wird gefragt, ob man den Abstiegskampf verfolge. Wenn ja, dann sei man wohl Köln-Fan.

Doch diese Spitze des letztjährigen Europa-League-Halbfinalisten kam in der Domstadt nicht gut an.