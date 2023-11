Guter Pokal-Leistung sei Dank: 1. FC Köln startet mit diesem Angreifer gegen Augsburg!

Köln - Der 1. FC Köln rund um Trainer Steffen Baumgart (51) hat am morgigen Samstagnachmittag die volle Unterstützung eines Publikumslieblings - der kehrt nämlich zurück in die Startelf!

Mark Uth (r.) darf nach Monaten der Verletzungssorgen gegen den FC Augsburg am Samstag von Beginn an ran. © IMAGO / Revierfoto

Die Rede ist vom in der Vergangenheit enorm von Verletzungen geplagten Mark Uth (32).

"Er hat es im Pokalspiel in Kaiserslautern (2:3) in den letzten 30 Minuten geschafft, noch einmal für Euphorie zu sorgen", rechtfertigte Baumgart seine Entscheidung.

Gegen die Fuggerstädter am morgigen Samstag (15.30 Uhr) will der Effzeh mit einem Heimsieg von den Abstiegsplätzen springen und sich tabellarisch ans rettende Ufer springen.

Mit gerade einmal vier Punkten und der schlechtesten Offensive im Gepäck dürfte die Aufgabe für den Ex-Schalker Uth daher wie gelegen kommen.

"Wir sind alle in der gleichen Situation und es ist schon so, dass das mit uns allen was macht. Ich habe gesagt, es wird ein schwieriges Jahr, ein Ritt auf der Rasierklinge", so Baumgart, der in der Vorwoche bei RB Leipzig seine höchste Niederlage (0:6) als FC-Trainer kassiert hatte.