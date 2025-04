Heißes Gerücht: 1. FC Köln will angeblich bei Liga-Konkurrent wildern

Ragnar Ache (26) kommt für den 1. FC Kaiserslautern in der aktuellen Spielzeit auf 16 Treffer in 26 Einsätzen. © Thomas Frey/dpa

Angeblich sollen die Rheinländer nämlich großes Interesse an Zweitliga-Torjäger Ragnar Ache (26) vom 1. FC Kaiserslautern haben.

Eine entsprechende Meldung hat Transferexperte Florian Plettenberg am Montagnachmittag bei X geteilt.

Demnach könne der 26-Jährige die "Roten Teufel" nach der Saison per Ausstiegsklausel für weniger als 5 Millionen Euro verlassen. Der FC sei für den bulligen Angreifer dabei eine konkrete Option, sollte der Verein den Aufstieg in die Bundesliga am Ende der Spielzeit tatsächlich packen.

Allerdings: Die Konkurrenz für die Rheinländer dürfte groß sein. Schon im vergangenen Sommer wollte Bundesligist Union Berlin Ache unbedingt unter Vertrag nehmen, ein Deal scheiterte am Ende nur an den hohen Ablöseforderungen der Pfälzer.