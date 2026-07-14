"Herzensverein": FC-Talent erfüllt sich großen Traum mit Profivertrag
Von Jana Glose
Köln - Einen Tag nach dem Saisonauftakt mit der Profimannschaft hat der 1. FC Köln den Vertrag mit David Fürst (19) langfristig verlängert.
Der 19 Jahre alte Außenverteidiger, der seit der U17 die FC-Akademie durchläuft, unterschrieb seinen ersten Profivertrag, wie der Verein mitteilte.
Beim Trainingsstart unter dem neuen Trainer René Wagner (37) gehörte Fürst am Montag zum 24-köpfigen Aufgebot der Profis.
"Ich bin stolz auf meinen bisherigen Weg und freue mich riesig, ihn beim 1. FC Köln weiterzugehen", sagte Fürst, der über die Nachwuchsabteilungen von Alemannia Aachen und Borussia Mönchengladbach sowie den 1. FC Düren zum FC kam.
"Ich werde weiter hart arbeiten und jeden Tag alles für meinen Herzensverein geben", sagte der gebürtige Dürener, der neben Einsätzen für die U19 bereits einmal dem Spieltagskader der Profis angehörte.
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa