"Herzensverein": FC-Talent erfüllt sich großen Traum mit Profivertrag

Köln - Einen Tag nach dem Saisonauftakt mit der Profimannschaft hat der 1. FC Köln den Vertrag mit David Fürst (19) langfristig verlängert.

David Fürst (19, M.r.) hat beim 1. FC Köln seinen ersten Profivertrag unterschrieben und gehört künftig fest zum Profi-Kader. © Federico Gambarini/dpa

Der 19 Jahre alte Außenverteidiger, der seit der U17 die FC-Akademie durchläuft, unterschrieb seinen ersten Profivertrag, wie der Verein mitteilte.

Beim Trainingsstart unter dem neuen Trainer René Wagner (37) gehörte Fürst am Montag zum 24-köpfigen Aufgebot der Profis.

"Ich bin stolz auf meinen bisherigen Weg und freue mich riesig, ihn beim 1. FC Köln weiterzugehen", sagte Fürst, der über die Nachwuchsabteilungen von Alemannia Aachen und Borussia Mönchengladbach sowie den 1. FC Düren zum FC kam.