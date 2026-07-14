1. FC Köln baggert an italienischem Sturmtank: Inter Mailand lehnt erstes Angebot ab

Köln - Bei der Zusammenstellung einer schlagkräftigen Truppe für die nächste Bundesliga -Saison hat der 1. FC Köln seine Fühler offenbar auch in Richtung Mailand ausgestreckt.

Jamal Iddrissou (18) steht derzeit beim italienischen Meister Inter Mailand unter Vertrag. © IMAGO / Sportimage

Am Montag bat Trainer René Wagner (53) seine Spieler zum ersten offiziellen Mannschaftstraining nach der Sommerpause. So wie der Kader aktuell aussieht, wird er allerdings nicht bleiben. Sportchef Thomas Kessler (40) tüftelt im Hintergrund längst an weiteren Verstärkungen.

So war es auch wenig verwunderlich, dass fast zeitgleich zur Übungseinheit das nächste Transfergerücht aufploppte: Der 1. FC Köln soll laut "Sky Sport Italia" an einer Leihe von Jamal Iddrissou von Meister Inter Mailand interessiert sein.

Laut Bericht hätten die Domstädter bereits ein Leihangebot über 700.000 Euro abgegeben - inklusive Kaufoption in Höhe von sieben bis acht Millionen Euro. Doch der italienische Spitzenklub soll die Offerte für seinen 18 Jahre alten Nachwuchs-Star bereits abgelehnt haben.

Ein möglicher Knackpunkt könnte die von Inter geforderte und nach Jahren gestaffelte Rückkaufoption sein: 15 Millionen Euro im Jahr 2027 und 18 Millionen Euro im Jahr 2028. Auch der FC Brentford und der VfL Wolfsburg sollen Interesse an Iddrissou zeigen.