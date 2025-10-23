Hiobsbotschaft vor Kracher-Duellen: 1. FC Köln muss auf Top-Star verzichten
Von Morten Ritter, Florian Fischer
Köln - Stürmer Jan Thielmann (23) steht dem Bundesligisten 1. FC Köln vorerst nicht zur Verfügung.
Wie der Club am Donnerstag mitteilte, habe sich der 23-Jährige eine Muskelverletzung zugezogen. Thielmann musste am Mittwoch das Training vorzeitig beenden.
Der FC Stürmer, der bislang in allen Bundesligaspielen dieser Saison in der Startelf stand, zählt mit zwei Treffern und zwei Vorlagen zu den gefährlichsten FC-Angreifern.
Für ihn könnte Senkrechtstarter Said El Mala (19), der bislang erst einmal in der Startelf stand, gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr) von Beginn an spielen.
1. FC Köln am Mittwoch im DFB-Pokal gefordert
Das Bittere für die Domstädter und Thielmann: Im Anschluss an das Bundesliga-Topspiel folgt schon der nächste Kracher für den aktuellen Tabellensechsten.
Denn am Mittwoch (20.45 Uhr) empfängt die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok (44) in der zweiten Runde des DFB-Pokals den Rekordpokalsieger FC Bayern München.
