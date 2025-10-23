Hiobsbotschaft vor Kracher-Duellen: 1. FC Köln muss auf Top-Star verzichten

Köln - Stürmer Jan Thielmann (23) steht dem Bundesligisten 1. FC Köln vorerst nicht zur Verfügung.

Jan Thielmann (23) wird dem 1. FC Köln in den nächsten Spielen nicht zur Verfügung stehen. © Federico Gambarini/dpa

Wie der Club am Donnerstag mitteilte, habe sich der 23-Jährige eine Muskelverletzung zugezogen. Thielmann musste am Mittwoch das Training vorzeitig beenden.

Der FC Stürmer, der bislang in allen Bundesligaspielen dieser Saison in der Startelf stand, zählt mit zwei Treffern und zwei Vorlagen zu den gefährlichsten FC-Angreifern.

Für ihn könnte Senkrechtstarter Said El Mala (19), der bislang erst einmal in der Startelf stand, gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr) von Beginn an spielen.