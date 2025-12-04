Shootingstar vor Abgang? Jetzt spricht Kölns Said El Mala über einen Winter-Wechsel

Köln - Said El Mala (19) hat in dieser Saison beim 1. FC Köln den Durchbruch geschafft. Aufgrund seiner guten Leistungen lud Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) den Youngster bereits zur Nationalmannschaft ein. Kein Wunder also, dass der Dribbelkünstler bei zahlreichen Topklubs auf dem Zettel steht. Macht das Wunderkind im Winter schon den Abflug?

Said El Mala (19) ist der Shootingstar des 1. FC Köln in dieser Saison. Bislang erzielte er fünf Tore. © Uwe Anspach/dpa

Die ganz klare Antwort lautet Nein! "Es ist, glaube ich, normal, dass mehrere Klubs kommen, wenn man als junger Spieler ein paar Scorer in der Bundesliga hat", erklärt der 19-Jährige im Gespräch mit "BILD".

Er nehme das auch wahr, aber es mache ihm nichts aus. Es sei lediglich eine schöne Erkenntnis und Anerkennung für die Leistung, aber er konzentriere sich voll und ganz auf die Aufgabe bei den Geißböcken.

Auf Nachfrage des Mediums, ob er im Winter definitiv in der Domstadt bleiben wird, antwortet er deutlich mit "Ja!"

Bislang hat der gebürtige Krefelder in dieser Bundesliga-Spielzeit fünf Treffer selber erzielt und drei weitere vorbereitet.

Auch deshalb sollen absolute Spitzenklubs wie der FC Bayern München, Manchester City, der FC Barcelona und Paris St. Germain bereits Interesse am U-Nationalspieler bekundet haben.