Shootingstar vor Abgang? Jetzt spricht Kölns Said El Mala über einen Winter-Wechsel
Köln - Said El Mala (19) hat in dieser Saison beim 1. FC Köln den Durchbruch geschafft. Aufgrund seiner guten Leistungen lud Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) den Youngster bereits zur Nationalmannschaft ein. Kein Wunder also, dass der Dribbelkünstler bei zahlreichen Topklubs auf dem Zettel steht. Macht das Wunderkind im Winter schon den Abflug?
Die ganz klare Antwort lautet Nein! "Es ist, glaube ich, normal, dass mehrere Klubs kommen, wenn man als junger Spieler ein paar Scorer in der Bundesliga hat", erklärt der 19-Jährige im Gespräch mit "BILD".
Er nehme das auch wahr, aber es mache ihm nichts aus. Es sei lediglich eine schöne Erkenntnis und Anerkennung für die Leistung, aber er konzentriere sich voll und ganz auf die Aufgabe bei den Geißböcken.
Auf Nachfrage des Mediums, ob er im Winter definitiv in der Domstadt bleiben wird, antwortet er deutlich mit "Ja!"
Bislang hat der gebürtige Krefelder in dieser Bundesliga-Spielzeit fünf Treffer selber erzielt und drei weitere vorbereitet.
Auch deshalb sollen absolute Spitzenklubs wie der FC Bayern München, Manchester City, der FC Barcelona und Paris St. Germain bereits Interesse am U-Nationalspieler bekundet haben.
1. FC Köln: Said El Mala denkt noch nicht an eine WM-Teilnahme
Eine WM-Teilnahme des Shootingstars könnte dessen Marktwert nochmals in die Höhe schießen lassen. Aktuell liegt dieser bei 18 Millionen Euro. Begünstigt natürlich auch durch seine Berufung in die DFB-Elf.
Allerdings denke der 19-Jährige überhaupt nicht an eine mögliche Weltmeisterschaft. "Wir haben hier noch ein paar Spiele bis zur WM zu absolvieren. Ich werde alles dafür geben, wir haben auch mit Köln Ziele", macht das Wunderkind klar.
Bis zur Winterpause stehen für El Mala und die Geißböcke noch drei richtungsweisende Partien auf dem Plan. Zunächst am kommenden Samstag (6. Dezember) gegen den FC St. Pauli, dann das Rhein-Derby bei Bayer 04 Leverkusen (13. Dezember) und zum Abschluss des Jahres noch das Heimspiel gegen Union Berlin (20. Dezember).
Dann hat der Flügelstürmer endlich mal Zeit, alles zu realisieren. "Es ist viel passiert. In der Winterpause finde ich hoffentlich mal die Zeit, das alles sacken zu lassen", so El Mala.
Titelfoto: Uwe Anspach/dpa